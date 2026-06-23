El DT del Cacique le lanzó un tremendo elogio al "24", quien literalmente lo cautivó desde el primer momento que puso un pie en el Monumental. "Lo puse de titular en la final contra la U, pero no era el tiempo adecuado", reconoció el estratego argentino.

Por obligación, Fernando Ortiz debió requerir a un arquero juvenil en Colo Colo, pues Gabriel Maureira asumió la custodia del pórtico luego de la seria lesión que hizo pasar por el quirófano a Fernando de Paul. Pero no ha sido el único jugador menor de 21 años que ha tenido chances con el Tano.

Hay otro que cautivó a Ortiz desde que puso un pie en el estadio Monumental. Así al menos lo reconoció el exentrenador del Santos Laguna de México. Se trata de Leandro Hernández, quien fue sorpresivamente estelar en el primer duelo del argentino en la banca alba.

Aquella inapelable derrota por 3-0 frente a Universidad de Chile en la Supercopa. “Desde el primer minuto que lo vi lo puse en esa final contra la U, pero no era el tiempo adecuado”, afirmó el otrora defensor central, quien fue dirigido por Ricardo Gareca en Vélez Sarsfield y se reconoce como un admirador acérrimo del Tigre.

Fernando Ortiz mira el desempeño de Leandro Hernández ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

“Hoy Leandro por fin, siempre lo cargo al Chinito de mi vida, le digo que el día que libere ese chico la cabeza, es un jugador extraordinario”, fue el elogio que Ortiz le lanzó al “24” de los albos en TNT Sports: en la Liga de Primera, Hernández suma dos goles y dos asistencias en 14 encuentros. También anotó dos tantos y regaló un pase-gol en la Copa de la Liga.

Leandro Hernández celebra un gol que le anotó a Ñublense. (Luis Quinteros/Photosport).

Ortiz añadió que “me van a cargar mañana porque le digo estas cosas. Lo fuimos llevando de a poquito. Ha demostrado, después se inhibía”. Una manera que tuvo el Tano de graficar parte de la personalidad de Hernández, quien gradualmente lo ha convencido.

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Ortiz elogia a Leandro Hernández, el juvenil que más le gusta de Colo Colo

A pesar de que Ortiz manifestó su gusto por las cualidades de Leandro Hernández, también mostró parte de lo que necesita un juvenil en Colo Colo. Y en cualquier otro equipo. El Tano tiene vasta experiencia en clubes grandes: surgió en Boca Juniors.

Javier Correa celebra junto con Leandro Hernández. (Diego Martin/Photosport).

Y dirigió al América, uno de los más fuertes elencos de la máxima categoría mexicana. “Los jóvenes tienen que estar acompañado por gente grande y de jerarquía para tener sostén en momentos difíciles“, aseguró Ortiz en el estudio de Todos Somos Técnicos.

“Los jóvenes ganan partidos y los grandes, campeonatos”, sentenció el DT del Cacique, quien el 25 de junio recibirá a O’Higgins en el segundo duelo de los albos en el Grupo E de la Copa Chile. Aquel juego se disputará a contar de las 19:30 horas en el estadio Monumental.

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Revive la entrevista de Fernando Ortiz en Todos Somos Técnicos

Así va la tabla de posiciones del Grupo E en la Copa Chile 2026

Colo Colo se ubica en el segundo lugar del Grupo E en la Copa Chile, aunque tiene dos partidos menos que el líder Unión Española.