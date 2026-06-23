Brasil y Escocia se enfrentan en un duelo decisivo por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, con ambos equipos jugándose su futuro en el torneo.
La Scratch llega como líder y depende de sí misma para quedarse en el primer lugar, pese a compartir puntaje con Marruecos, por tanto, no tiene margen de error. Los escoceses por su parte, necesita un buen resultado para tener opciones de avanzar, directa o como uno de los mejores terceros.
En Jugabet un triunfo de Escocia paga 9.04 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 90.400. El empate paga 5.22 y la victoria dela Scratch 1.41.
Vinicius Jr fue parte del triunfo de Brasil con Haití y espera repetir la hazaña con Escocia – Getty
¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Escocia?
Brasil se enfrenta a Escocia este miércoles 24 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile, en el Estadio Miami, por el Grupo C en la tercera fecha de la cita planetaria.
Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+o a través de las diferentes plataformas de CHV:app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.
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Grupo C del Mundial 2026
Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.
- Brasil
- Marruecos
- Haití
- Escocia
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¿Quién ganará el partido por el Grupo C del Mundial 2026?
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En resumen…
- Brasil vs. Escocia jugarán por el Grupo C este miércoles 24 de junio.
- El partido comenzará a las 18:00 horas de Chile en el Estadio Miami.
- CHV, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.