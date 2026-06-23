Brasil y Escocia se juegan puntos claves en la última fecha del Grupo C con la clasificación aún abierta.

Brasil y Escocia se enfrentan en un duelo decisivo por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, con ambos equipos jugándose su futuro en el torneo.

La Scratch llega como líder y depende de sí misma para quedarse en el primer lugar, pese a compartir puntaje con Marruecos, por tanto, no tiene margen de error. Los escoceses por su parte, necesita un buen resultado para tener opciones de avanzar, directa o como uno de los mejores terceros.

En Jugabet un triunfo de Escocia paga 9.04 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 90.400. El empate paga 5.22 y la victoria dela Scratch 1.41.

Vinicius Jr fue parte del triunfo de Brasil con Haití y espera repetir la hazaña con Escocia – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Brasil vs. Escocia?

Brasil se enfrenta a Escocia este miércoles 24 de junio, desde las 18:00 hrs de Chile , en el Estadio Miami, por el Grupo C en la tercera fecha de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Grupo C del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

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En resumen…