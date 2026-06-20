Carlo Ancelotti confirmó la noticia que muchos esperaban: Neymar está listo para volver y hará su debut en el Mundial 2026.

Neymar por fin hará su estreno en el Mundial 2026. Después de perderse el empate con Marruecos y la goleada a Haití, se confirmó que el delantero de Brasil tendrá su esperado regreso a las canchas.

El jugador del Santos llegó a la Copa del Mundo en los últimos días de la recuperación por una lesión en el gemelo derecho. Esta semana, por fin se sumó al trabajo de cancha, pero no entró en la nómina contra Haití.

Ahora, Carlo Ancelotti, entrenador del Scratch confirmó que “Neymar entrenará individualmente el sábado y luego, el lunes, estará con el equipo y estará listo para el partido contra Escocia“.

Hoy, Brasil está punero del Grupo C con cuatro unidades, las mismas que Marruecos. El duelo contra Escocia en el final de la fase grupal será el miércoles 24 a las 18:00 horas.

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“Queremos terminar primeros”: Neymar por fin debutará en el Mundial 2026

“No pensamos en la fase eliminatoria, sino en jugar bien, mejorar contra Escocia, ganar el partido y, si es posible, terminar primeros de grupo, lo cual podría ser importante para el futuro”, mencionó Carlo Ancelotti.

“Escocia tiene sus propias características y puede causar problemas, como ya lo hizo hoy contra Marruecos. Se trata de mantener la calma, la compostura y seguir trabajando para mejorar”, sumó.