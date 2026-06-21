La prensa ecuatoriana está destrozando el manejo del DT argentina en esta cita planetaria, donde luego de dos partidos suma apenas un punto con cero goles convertidos.

Decir que la campaña de Ecuador en este Mundial 2026 está siendo decepcionante es quedarse algo corto. Había varios que esperaban mucho de la selección dirigida por Sebastián Beccacece, en especial los propios hinchas y medios ecuatorianos.

Por lo mismo la figura del DT argentino es el principal foco de críticas luego del empate sin goles ante Curazao, resultado que dejó al la Tri tremendamente complicada en su afán de clasificar a los 16avos de final.

Sin ir más lejos en El Comercio, uno de los principales medios de Ecuador, se lanzaron con todo contra Beccacece por su manejo en esta cita planetaria, donde en dos partidos todavía no convierten un solo gol.

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Prensa ecuatoriana hace pebre a Beccacece en este Mundial 2026

Tras el 0-0 ante Curazao los colegas ecuatorianos escribieron que “la paciencia de la afición parece haberse agotado. El empate sin goles frente a Curazao, un resultado que complica seriamente las opciones de clasificación de la Tri, desató una ola de críticas contra el seleccionador Sebastián Beccacece”.

“Las decisiones tácticas del seleccionador son criticadas. Los planteamientos del equipo son el lamento de no aprovechar una generación considerada por muchos como una de las mejores en la historia del fútbol ecuatoriano. No está logrando reflejar su potencial en el Mundial”, agregaron.

Sebastián Beccacece no ha podido explotar lo mejor de Ecuador en este Mundial 2026. | Foto Getty Images.

Por su parte el portal Primicias Ecuador afirmó que “todo lo hizo mal. En su afán de ser ultra-ofensivo, propuso un esquema que hizo lucir mal a su propia defensa (ya golpeada moralmente por Costa de Marfil) y que tampoco dio los frutos que se esperaban”.

“El DT siempre sorprende con algo, con un capricho audaz, pero esta vez experimentó demasiado. Alan Franco es más útil por el centro y no por la banda. Plata es más desequilibrante por banda hacia el interior. Vite es mejor asistente desde mitad de cancha que por el interior. Jordy Acívar fue enviado a cumplir con una misión que no se entendió jamás. Los cambios no mejoraron al equipo. En fin, no acertó en nada”, concluyeron.

El próximo partido Ecuador en este Mundial 2026 será ante Alemania el jueves 25 de junio a las 16:00 (hora de Chile) en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. La Tri está obligada ganar para avanzar en esta fase de grupos.

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En síntesis