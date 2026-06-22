El uruguayo Marcelo Fracchia conversó con Redgol tras el desastre de Uruguay en el Mundial, que apenas empató con la débil Cabo Verde.

Marcelo Bielsa vuelve a decepcionar en el Mundial 2026 al mando de la selección de Uruguay. Empató en el debut ante Arabia Saudita y repitió el marcador ante Cabo Verde, dos rivales que en el papel eran totalmente abordables.

Debe jugarse la clasificación ante España el próximo viernes, duelo que asoma muy complicado por el poderío que demuestra el combinado ibérico, que despertó y goleó 4-0 a los asiáticos.

El DT Marcelo Bielsa obviamente es uno de los apuntados por los charrúas. En charla con Redgol, así lo refleja Marcelo Fracchia, que uruguayo que tuvo extensa carrera en Chile al jugar en Colo Colo, Everton y O’Higgins, entre otros.

“Quizás yo desconozco quizás las virtudes de Bielsa, pero esperaba un equipo con muchísima dinámica. Si hay algo que uno recuerda de Chile, es eso, que era impresionante”, manifestó tras la igualdad contra los africanos.

Bielsa no ha logrado brillar con Uruguay

La decepción de Bielsa en Uruguay en el Mundial

Siente que ha decepcionado. “Cuando llegó Bielsa a Uruguay me gustaba, pensé que le iba a sumar eso de la dinámica que no lo había tenido Uruguay. Estar constantemente buscando. Esperaba más”, indicó.

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Además cree que Bielsa ha errado en improvisaciones. “En un Mundial hay detalles que marcan diferencia, como cambios, atacar las bandas, un jugador fuera de posición”, señaló Fracchia.

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“En algún momento, jugamos con jugadores en defensa que no están en la posición donde se sienten más seguros, más sueltos. Laterales jugando de centrales. Más que crítica, eso en un Mundial cuesta, porque no se ve en otros equipos”, manifestó.

Sabe además que da poca seguridad defensiva la Celeste. “Los goles fueron errores más que aciertos, pero ellos merecieron empatar. No creo que seamos un desastre, pero no somos lo bueno que esperamos ser. Habrá que sufrir hasta el último minuto”, expresó.

También tuvo una palabra hacia el nivel del Mundial. “Es una barbaridad la dinámica, lo que corren. Yo jugué al fútbol, hoy no podría jugar. Es más competitivo. Más técnico. Más táctico. Y mucho más físico. Me gusta el fútbol de hoy”, se sinceró.