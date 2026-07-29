Buscó a su club por Google, se transformó en verdugo de la UC y ahora sueña con establecerse en Chile: “Es otra cosa”

Gonzalo Figueroa irrumpió en la Liga de Primera con dos golazos ante la UC y de inmediato ilusiona a los hinchas con campañón.

Deportes La Serena registró el batacazo de la fecha 16 de la Liga de Primera. De la mano de Gonzalo Figueroa logró un importante empate ante Universidad Católica, tras una semana más que compleja por el fuerte temporal que se registró en la región de Coquimbo.

El delantero trasandino sorprendió con su debut y en solo 45 minutos complicó a toda la defensa cruzada. Pero detrás de sus goles, hay una historia que muy pocos conocen.

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“Mi formación fue en el fútbol 5”, confesó a LUN, el delantero que nació en Tierra del Fuego y se tuvo que adaptar a las condiciones del clima. “He tenido una carrera difícil. A los 15 me fui a probar a Racing de Córdoba y recién a los 23 debute en Villa Dalminé”, agregó.

Pero además de jugar en fustal, Figueroa tuvo que afrontar un complejo momento económico para sacar adelante a su familia.

“Tuve buscar trabajo para mantener a mi hija Catalina”, contó Figueroa. Lo que le significó dividir su tiempo dentro de la cancha con el oficio dentro de una cooperativa eléctrica”, expresó.

La desconocida historia de la nueva figura de La Serena

Gonzalo Figueroa contó que en su trabajo de la compañía eléctrica, también puso en riesgo su vida por la labor que debía realizar.

“Por las mañana yo trabajaba cortando la luz y por las noches entrenaba. Yo era de los que sacaba los medidores a los que no pagaban. No era el más querido del barrio”, contó al medio citado.

Gonzalo Figueroa quiere afianzarse en el equipo estelar de La Serena.

“Varias veces me amenazaron que si sacaba el medidor me iban a meter un tiro”, agregó Figuero.

Por lo mismo, hoy disfruta al máximo su nueva realidad en el cuadro granate donde espera afianzarse en los próximos meses y seguir en el elenco que dirige Felipe Gutiérrez.

“No tenía idea de la propuesta de La Serena. Tuve que buscar en Google para saber cómo era la ciudad. Es otra cosa. Ahora tengo el mar al frente. Espero traer a mi hija y familia lo más pronto posible”, sentenció.