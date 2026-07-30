El arquero de Cabo Verde aterrizará en horas de hoy jueves a suelo chileno para incorporarse al Cacique, donde están haciendo todo el lobby posible para que pueda jugar con el apodo que lo hizo brillar en el Mundial 2026.

Finalmente durante la tarde de hoy jueves Vozinha aterrizará en suelo chileno para firmar en Colo Colo. El portero, que viene de brillar en el Mundial 2026 con Cabo Verde, es la gran apuesta de Aníbal Mosa por remecer el mercado chileno.

Sin embargo, hay un pequeño detalle que podría manchar este arribo del carismático guardameta, y es la de que pueda usar su apodo en la camiseta del Popular.

Las bases de la Liga de Primera 2026 son bastante tajantes al respecto. Los apodos están prohibidos, por lo que Josimar José Évora Dias, el nombre real de Vozinha, deberá cambiar la camiseta con que se hizo famoso en caso que el Consejo de Presidentes de la ANFP no cambie eso este viernes.

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La multa que deberá pagar Colo Colo si Vozinha usa su apodo sin autorización

El artículo 36° de las bases de la Luga de Primera 2026 señala que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre”.

“No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”, agregaron.

Vozinha llegará durante este jueves a Chile para integrarse al plantel de Colo Colo. | Foto: Getty Images.

Además, confirman los castigos que se aplicarán en caso que no se cumplan estos requisitos, asegurando que “el caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Así las cosas, además de 800 mil pesos por partido que deberá pagar el Cacique si Vozinha usa sin autorización su apodo, habrá una amarilla que de seguro se traducirá en una suspensión para el jugador en caso de llegar a cinco tarjetas.

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En síntesis