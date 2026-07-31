Colo Colo visitará este fin de semana a los Ruleteros con la misión de sumar y mantener la ventaja como lider del torneo.

Colo Colo junto a su main sponsor Jugabet tendrá un nuevo desafío esta semana visitando a Everton. Los Albos viajarán hasta Viña del Mar para visitar a los ruleteros en el Estadio Sausalito, donde también habrá presencia de hinchas albos.

Los dirigidos de Fernando Ortiz llegan tras vencer por 3-1 a Deportes Limache, con goles de Álvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán. Mientras que Everton, viene de igualar 1-1 ante Unión La Calera.

En Jugabet puedes apostar al triunfo de los albos, que están pagando 2.08. Es decir que si juegas 10 mil pesos, cobras 20.800. El empate tiene fator de 3.73 y un triunfo local 3.73.

Colo Colo viene de ganar 3-1 ante Deportes Limache – Photosport

¿Dónde ver Colo Colo vs. Everton EN VIVO?

Colo Colo vs. Everton juegan este sábado 1 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Ruleteros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…