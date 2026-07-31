Más de 20 mil visualizaciones: El nuevo viral de Lucas Cepeda y Steffi Elizondo a lo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La pareja disfruta del vereano europeo y sorprendieron con románticos registros en redes.

Lucas Cepeda y Steffi Elizondo revolucionaron las redes con dos románticos registros. Lo que superó las cientos de visualizaciones.

Aprovechando el verano de Europa, la pareja disfrutó del día de descanso del jugador del Elche y se fueron a pasear por las paradisiacas playas. Lo que realizaron en un yate para mayor comodidad.

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En medio del soleado día, subieron un curioso registro que imitó a Cristiano Ronaldo y Gergina Rodríguez. “Cómo no voy a creer en Dios, si Cristiano fue todo lo que le pedí”, fue el primer video que subió la influencia y empresaria.

Luego sufrió otro registro pero con el audio de reconocida serie “Casado con hijos”. “Tu tienes que ser como la Kena. ¿Qué es ser como una Kena? No trabajar po hermano, ahí pa’ gozar la vida”, detalló el video que se hizo viral con la pareja del momento.

Ambos registros en minutos superaron las 20 mil visualizaciones. “Le diré a mis hijos que ellos son Georgina y CR7”, “Me encanta la pareja”, se nota que se aman” y “Disfruten mucho”, fueron parte de los comentarios en las publicaciones.

¿Cuándo juega el Elche de Lucas Cepeda?

Este viernes el elenco de Lucas Cepeda sumó un nuevo amistoso de pretemporada. Con el chileno como titular, Elche igualó 2-2 ante Córdoba que juega en el ascenso de España.

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Ahora el Elche que es dirigido por Martín Anselmi se mentaliza en su debut por LaLiga el próximo 17 de agosto cuando visite al Deportivo La Coruña en el Estadio Riazor. Tras ello, vendrá el gran desafío de recibir a nada menos que Barcelona el 23/8 en el Estadio Manuel Martínez Valero.