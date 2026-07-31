Elías Figueroa señaló que Baresi "fue un crack" de la defensa de Italia y del Milán, destacando por ser un jugador muy tiempista.

El mundo del fútbol está de luto luego de la muerte de Franco Baresi, mítico defensor italiano del AC Milan y la selección azurra que falleció durante esta jornada a los 66 años.

Quien lamentó su deceso fue Elías Figueroa, uno de los mejores centrales de Sudamérica. “Era un crack, una pena”, señaló Don Elías en conversación con Redgol.

Entiende Figueroa eso sí a sus 79 años que “todos vamos para allá, qué se le va a hacer”, aunque piensa que su legado deportivo será muy importante para las nuevas generaciones.

“Realmente es de los mejores europeos que vi después de Beckenbauer, era de los buenos en la defensa”, señaló por un puesto que él conoce a la perfección.

Franco Baresi en el 2024

Figueroa destaca el tiempo y distancia de Baresi

Rescata que poseía cualidades fundamentales para cualquier zaguero. “Tenía ese tiempo y distancia que hay que saber usarlo. Porque no era tan alto”, manifestó Don Elías.

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Finalmente lo califica como “una leyenda” y reiteró que “con 66 años era joven, le quedaba mucho, pero la vida es así”.

Baresi fue un ícono del AC Milan, elenco en el que jugó durante toda su carrera por 20 años, entre 1977 y 1977, una de las eras más doradas del club rossonero.

Logró ganar tres Champions League, dos Copa Intercontinental y seis títulos de Serie A, transformándose en un ídolo del elenco italiano.