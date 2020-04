Hernán Crespo cuenta una gran anécdota: "Me pegaron fuerte y me levanté para putearlo, cuando lo vi era Franco Baresi y casi le pido disculpas yo"

Hernán Crespo conversó con el programa Líbero de TyC Sports y contó una gran vivencia que tuvo con el multicampeón italiano, Franco Baresi.

"Recibí una pelota y vino de atrás. Como era su último año llegaba un poquito tarde y yo estaba rápido. Cuando paré la pelota me frenó en el gemelo", inició su relato.

El actual entrenador de Defensa y Justicia cuenta que "no había visto al defensor y me levanté caliente como para putearlo, pero cuando lo vi a Baresi casi le pido disculpas yo, casi que le digo 'fue un honor que me hayas pegado'.

Crespo asegura que "para mí fue un honor llegar a jugar contra él. De chico miraba a ese Milan por la TV y él como capitán todas las mañanas levantaba una copa distinta

El argentino y el italiano se enfrentaron en la temporada 1996, cuando Crespo jugaba en el Parma y Baresi como siempre, en el Milan.