“Si existe una posibilidad”: Fernando Ortiz cuenta la realidad de Colo Colo en el mercado de fichajes

El “Tano” reflexionó ante las opciones de contrataciones y recalcó que hay que esperar hasta el último día por un ofertón.

Colo Colo enfrenta a Everton de Viña del Mar en esta fecha 17° de la Liga de Primera. Pero mientras el equipo prepara el encuentro ante los ruletos, todavía siguen las negociaciones por el mercado de fichajes.

Hasta la fecha el jugador que más divide las aguas es Vozinha. El portero de 40 años fue anunciado el pasado 25 de julio. Sin embargo, no ha dado señales de haber aceptado el trato con ByN y todavía no hay fecha certera para su arribo a Chile.

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Lo que abordó Fernando Ortiz ante la gran magnitud de reacciones que ha generado el portero de Cabo Verde. Incluso confirmó que ya habló con el golero que fue elegido como el mejor del Mundial.

“La ansiedad que genera está institución es normal. Tuve un diálogo con Vozinha, lo vi feliz. Esperamos contar con él”, expresó el “Tano” este viernes a horas de iniciar el traslado a la ciudad jardín para jugar ante Everton.

Pese a no tener refuerzos: Fernando Ortiz recalcó que no está molesto en Colo Colo

¿Qué pasa con los refuerzos en Colo Colo?

El tema es que el tiempo pasa y se acerca la fecha del cierre del libro de pases, que está fijado para el 13 de agosto. Hasta el momento Vozinha es el único anuncio pero todavía ni se ha realizado los exámenes de rutina.

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El otro interesado es Diego Valdés, pero desde Vélez ya indicaron que el chileno no se mueve al menos hasta final de año. Así las cosas, Fernando Ortiz decidió abordar el tema de los refuerzos.

“Lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo, traer por traer no lo vamos a hacer. Genera ruido no incorporar, pero nosotros estamos bien. La directiva está haciendo el trabajo en los tiempos adecuados”, respondió fuerte y claro Ortiz.

Incluso deslizó que en este tipo de instancias hay que esperar hasta la última fecha por un ofrecimiento. “¿Ustedes me ven molesto? Es lo que genera estar acá. Yo estoy tranquilo con la plantilla que tengo. Si existe una posibilidad linda de mercado, que surgen sobre el cierre, lo analizaremos. Pero no es algo que me quite el sueño si no viene nadie”, sentenció.