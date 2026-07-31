El delantero podría ser una de las novedades en la lista de Fernando Ortiz para visitar a Everton.

Colo Colo prepara su visita a Everton por una nueva fecha de la Liga de Primera, pero el partido en el Estadio Sausalito podría tener una sorpresa especial para los hinchas albos.

El Cacique enfrentará a los Ruleteros, en un duelo donde buscará seguir firme en la parte alta de la tabla. Pero ojo, la principal novedad podría estar en la convocatoria de Fernando Ortiz, porque Marcos Bolados tendría opciones de volver a ser considerado tras varios meses fuera de las canchas.

Sería la primera convocatoria de Bolados con Ortiz tras su grave lesión a inicios de temporada

El largo proceso de recuperación de Bolados

Según informó Vicente González, periodista de El Canal de Edson, el atacante podría aparecer entre los citados para el compromiso de este sábado: “No se sorprendan si el día de hoy, cuando salga la lista de citados, esté Marcos Bolados”, señaló el comunicador.

De concretarse, sería la primera convocatoria del delantero desde que sufrió una grave lesión durante la pretemporada. Recordemos, que en enero de este año, Colo Colo confirmó que Bolados sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante un entrenamiento.

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“Tras la evaluación clínica y los estudios correspondientes, se confirmó una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, informó el club en aquel momento. Desde entonces, el atacante inició un extenso proceso de recuperación tras someterse a una reconstrucción del ligamento.

En el último parte médico entregado por el Cacique antes del duelo con Deportes Limache, el jugador completaba su trigésima semana de evolución.

Solo resta esperar la publicación oficial de la nómina, para saber si Bolados finalmente vuelve a una convocatoria y queda a disposición de Ortiz para el duelo ante Everton.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Everton por Liga de Primera?

Colo Colo vs. Everton juegan este sábado 1 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

En resumen