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Mercado de fichajes

Everton toma una drástica decisión y pone fin al ciclo de Sebastián Sosa Sánchez: “No va más”

Aseguran que el delantero uruguayo no logró recuperarse de una compleja lesión y, según trascendió, el cuadro ruletero pondrá fin a su vínculo durante este mercado de fichajes.

Por Andrea Petersen

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El jugador vivió una temporada marcada por lesiones.
© PhotosportsEl jugador vivió una temporada marcada por lesiones.

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos en el fútbol chileno y Everton ya comienza a definir su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. En ese contexto, el cuadro viñamarino tomó una importante decisión respecto a uno de sus futbolistas, quien dejará la institución en los próximos días.

Según informó el periodista Diego Peralta, Everton no continuará contando con los servicios del delantero uruguayo Sebastián Sosa Sánchez. El atacante de 32 años tuvo una gran campaña el 2025, donde anotó 6 goles 3 asistencias en 15 partidos. Sin embargo, una complicada lesión lo dejó fuera para este año.

La salida de Sebastián Sosa

De esta manera, el elenco de Viña del Mar liberará un cupo en su plantel mientras continúa trabajando en la conformación del equipo para afrontar la segunda rueda del campeonato.

“NO VA MÁS. El atacante charrúa -según entiendo- está nuevamente lesionado de consideración y su salida de Everton es un hecho. En los próximos días se ratificará el finiquito del jugador después de un 2026 para el olvido”, escribió en sus redes.

El delantero tuvo una gran campaña el 2025/Photosport

El delantero tuvo una gran campaña el 2025/Photosport

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La carrera de Sebastián Sosa

El jugador de 32 años ha militado por clubes como Cerro Largo, FK Senica, Empoli, KF Vllaznia, Nacional, Boston River, Quilmes, FC Lugano, Banfiled y Everton.

El jugador no seguirá en Everton/Photosport

El jugador no seguirá en Everton/Photosport

En síntesis:

  • Sebastián Sosa Sánchez dejará Everton de Viña del Mar tras una grave lesión.
  • 6 goles y 3 asistencias registró el atacante en 15 partidos durante 2025.
  • Diego Peralta informó que el club chileno liberará un cupo en su plantel.
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