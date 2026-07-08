El mediocampista se refirió al próximo paso de su carrera en medio de un gran presente y respondió a las especulaciones sobre interés de otros clubes.

Joaquín Moya se ha consolidado como una de las principales figuras de Everton durante esta temporada, siendo una pieza clave en la campaña que tiene al conjunto viñamarino ubicado en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

En medio de su buen presente, el volante de 32 años se refirió a la posibilidad de vestir la camiseta de uno de los equipos grandes del fútbol chileno y también reveló si ha recibido ofertas para cambiar de club.

En conversación con AS, el jugador señaló: “Estoy viviendo un muy buen presente, ya que he logrado la regularidad que el año pasado no pude conseguir”.

Joaquín Moya termina contrato este año con Everton

Acerca de su futuro, el jugador comentó que tiene contrato vigente hasta el término de esta temporada. “Y ese tema lo está viendo mi agencia de representación (Zeta Sport). Claro que, por cómo se ha dado este primer semestre y por lo cómodo que me siento en el club, me gustaría continuar en Everton”.

Joaquín Moya vive un gran momento en Everton/Photosport

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Asimismo, sobre los rumores de que estaba en el radar de U de Chile y Colo Colo, respondió tajante: “Todo ese tipo de situaciones las maneja mi representante. La verdad es que yo no estoy al tanto, porque estoy completamente enfocado en Everton y en seguir haciendo las cosas bien acá”.

En la misma línea, sobre la posibilidad de dar un salto a alguno de los tres grandes de Chile, comento que “uno siempre trabaja para seguir creciendo y aspirar a lo mejor”.

“Si en algún momento aparece la posibilidad de llegar a uno de los equipos grandes del país, será una decisión que conversaremos en familia y analizaremos con calma para tomar la mejor decisión. Hoy estoy muy contento en Everton y mi foco está en conseguir cosas importantes con esta linda institución y con toda la gente”, puntualizó.