Mercado de fichajes: Everton cierra un golpazo y se refuerza con figura del fútbol mexicano

El cuadro ruletero se arma bien de cara al segundo semestre, para así pelear un cupo a un torneo internacional.

Todos los ojos de los fanáticos del fútbol están puestos en el Mundial, sin embargo, en el balompié nacional está abierto el libro de pases y los clubes empiezan a cerrar fichajes.

Uno de los equipos de billetera amplia en la Liga de Primera es Everton, elenco que está en la séptima posición de la tabla y espera tener un buen cierre, para así volver al concierto internacional.

El cuadro ruletero, amparado en el Grupo Pachuca, tiene lista una incorporación en faceta ofensiva, para que el entrenador Walter Ribonetto goce de más alternativas en ataque.

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Josué Ovalle llega a acuerdo con Everton

El periodista viñamarino Diego Peralta, a través de su cuenta de X, confirmó que Everton llegó a un total acuerdo con el delantero chileno Josué Ovalle, quien militara en México en el primer semestre.

“Josué Ovalle es el nuevo refuerzo de Everton. El atacante firmará un contrato a largo plazo con el Grupo Pachuca y su primer club será el cuadro de Viña del Mar”, señaló el citado reportero.

Josué Ovalle fue figura en Mazatlán. (Photo by Sergio Mejia/Getty Images)

Ovalle viene de un gran primer semestre en la Liga MX, donde con la camiseta del desaparecido Mazatlán jugó 12 partidos, marcó cinco goles y dio una asistencia.

José Ovalle suma una nueva camiseta a su trayectoria, porque a sus 26 años ya jugó por Deportes Linares, San Antonio Unido, Deportes Melipilla, Deportes Limache, Deportes Concepción y Mazatlán.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera