El jugador que hizo noticia por disparar contra el representante de Alexis y Vidal, hoy vive en Estados Unidos buscando una nueva oportunidad.

Un nuevo capítulo en la historia de Alberto Letelier se dio a conocer en esta jornada. El delantero que jugó por Chile en series menores y se retiró tempranamente el año pasado hoy vive en Estados Unidos.

Tras disparar contra Fernando Felicevich y Pablo Calandria, acusándolos de cortar su carrera, el jugador partió a la William Penn University, Estados Unidos. En dicho lugar estudia y juega a la vez, en el Rice Lake FC, con proyección a competir en la USL, la segunda categoría futbolera del país.

Mediante sus redes sociales, el canterano de O’Higgins publicó un mensaje de un “nuevo fichaje” para impulsar su carrera. Ahí pide ayuda económica y suscripción para apoyar su nueva historia.

El nuevo mensaje de Alberto Letelier

“No quiero que solo sigan mi carrera. Quiero que sean parte de ella”. Así reza el inicio del lema que posteó Alberto Letelier en su cuenta de Instagram, donde solicita apoyo monetario para su proyecto.

“Mi historia nunca ha sido el camino fácil. He tenido que superar obstáculos, dudas y momentos en los que muchos dejaron de creer. Pero sigo aquí, porque no pienso renunciar a un sueño por el que he luchado toda mi vida”, tecleó el jugador.

Por eso, avisó que “hoy doy un paso más y me uno al Team Invictos. Desde $3.000 mensuales puedes apoyar mi carrera y convertirte en parte de este camino”.

Letelier y su vida en EE.UU.

“Cada persona que se suma me acerca un poco más a mi objetivo de llegar al más alto nivel del fútbol”, cerró el ex O’Higgins, quien pasó por la selección chilena y clubes como Deportes Santa Cruz y Linares.

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