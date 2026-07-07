Unión La Calera y Coquimbo Unido, Ñublense y O'Higgins, definirán a los finalistas de la Copa de la Liga en llaves de ida y vuelta.

Tras varias semanas de competencia, regresa la Copa de la Liga, la fase de grupos quedó atrás y dio paso a la ronda de los cuatro mejores: Unión La Calera vs. Coquimbo Unido y Ñublense vs. O’Higgins, en dos llaves de ida y vuelta.

Los cuatro clasificados llegan con la ilusión intacta de meterse en la gran final y quedarse con el título. Unión La Calera y Coquimbo Unido abrirán la fecha este miércoles, mientras que un día después será el turno de Ñublense y O’Higgins, que se verán las caras en Chillán.

Ambas series se resolverán el mismo domingo 12 de julio y los ganadores de cada llave avanzarán directo a la gran final, que se disputará el sábado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y dará el primer cupo nacional a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027.

La final de la Copa de la Liga será el 18 de julio en Valparaíso – Photosport

¿Dónde ver las Semifinales de la Copa de la Liga?

Esta vez los cuatro partidos de Semifinales serán transmitidos exclusivamente por HBO Max, sin pasar por las pantallas de TNT Sports Premium.

Miércoles 8 de julio: Unión La Calera vs. Coquimbo Unido – 19:00 horas

Jueves 9 de julio: Ñublense vs. O’Higgins – 19:00 horas

Domingo 12 de julio: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 15:00 horas

Domingo 12 de julio: O’Higgins vs. Ñublense – 20:00 horas