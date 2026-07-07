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Copa de la Liga 2026

Programación semifinales Copa de la Liga 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

Se retoma el nuevo torneo del fútbol chileno con los cuatro semifinalistas que jugarán la ida y vuelta en los próximos días.

Por Franccesca Arnechino

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Regresa la Copa de la Liga con las semifinales de ida.
© PhotosportRegresa la Copa de la Liga con las semifinales de ida.

La Copa de la Liga entra en las últimas etapas y están tiene definidos a los cuatro equipos que pelearán por el título y por un premio mayor: un cupo a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Tras finalizar la fase de grupos, O’Higgins, Coquimbo Unido, Ñublense y Unión La Calera aseguraron su clasificación a las semifinales. Los rancagüinos avanzaron como líderes del Grupo C, los piratas hicieron lo propio en el Grupo A, Ñublense se quedó con el Grupo B y los cementeros cerraron la lista tras imponerse en el Grupo D.

Semifinales ida y vuelta Copa de la Liga 2026

Las semifinales de la Copa de la Liga se disputarán en partidos de ida y vuelta entre el 8 y el 12 de julio, mientras que la gran final será el 18 de julio.

Las llaves se definieron de acuerdo con la ubicación de los equipos en la Liga de Primera 2025, enfrentando al mejor ubicado con el de menor posición y a los dos restantes entre sí.

  • Miércoles 8 de julio: Unión La Calera vs. Coquimbo Unido – 19:00 horas
  • Jueves 9 de julio: Ñublense vs. O’Higgins – 19:00 horas
  • Domingo 12 de julio: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 15:00 horas
  • Domingo 12 de julio: O’Higgins vs. Ñublense – 20:00 horas

* Puede que algunos duelos irán en exclusiva por HBO Max, sin pasar por las pantallas de TNT Sports Premium, al igual que en las fechas pasadas, pero la transmisión aún esta sujeto a confirmación.

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¿Dónde ver por TV y online la nueva Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, como la Supercopa, Primera División, Primera B y Copa Chile, este nuevo torneo será transmitido por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

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