Piratas y Cementeros pelearán este miércoles por un cupo a la final de la Copa de la Liga.

Unión La Calera y Coquimbo Unido abrirán este miércoles las semifinales de ida de la Copa de la Liga, en un partido clave que definirá el primer paso rumbo a la gran final.

El cuadro pirata llega con una importante ventaja, ya que se impusieron en los últimos cinco enfrentamientos ante los Cementeros. De hecho, La Calera no logra sumar ante los aurinegros desde el empate sin goles registrado en noviembre de 2024 por el Campeonato Nacional.

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Los aurinegros tienen cinco triunfos consecutivos sobre los cementeros – Photosport

U. La Calera vs. Coquimbo: Hora y canal

Coquimbo Unido vs. Unión La calera juegan este miércoles 8 de julio, desde las 19:00 hrs. en el Estadio Nicolás Chahuán, por la semifinal de ida en Copa de La Liga.

El partido entre Piratas y Cementeros, no será transmitido por televisión, en la señal habitual de TNT SPORTS, solo se podrá ver de manera online y por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Las llaves se definieron de acuerdo con la ubicación de los equipos en la Liga de Primera 2025, enfrentando al mejor ubicado con el de menor posición y a los dos restantes entre sí.

Programación semifinales Copa de la Liga 2026

Las semifinales se disputarán en partidos de ida y vuelta entre el 8 y el 12 de julio y la gran final será el 18 de julio.

Miércoles 8 de julio: Unión La Calera vs. Coquimbo Unido – 19:00 horas

Jueves 9 de julio: Ñublense vs. O’Higgins – 19:00 horas

Ñublense vs. O’Higgins – 19:00 horas Domingo 12 de julio: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – 15:00 horas

Domingo 12 de julio: O’Higgins vs. Ñublense – 20:00 horas

¿Cómo ver el partido?

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