Los Cementeros cayeron en la semifinal de ida ante los Piratas, pero se fueron reclamando un penal que pudo cambiar todo. Hubo expulsados.

Coquimbo Unido venció a Unión La Calera y dio el primer golpe en las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Los Piratas se impusieron por la cuenta mínima en su visita a los Cementeros en un partido que quedó marcado por una mano que el VAR no revisó.

Fue sobre el final del encuentro, cuando el reloj marcaba los 82′ minutos, que un centro al área terminó con una mala salida de Diego Sánchez. La pelota fue a parar al brazo de Benjamín Gazzolo, desatando los reclamos de todo el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. No obstante, no sirvió de nada.

El árbitro Mathías Riquelme no recibió el llamado ni fue a revisar la jugada a pesar de lo que mostraban las imágenes de la transmisión. De hecho, las quejas llegaron a tal punto que terminó expulsando a miembros del cuerpo técnico local.

La Calera termina furiosa por una mano de Coquimbo Unido que el VAR les negó

La sufrida victoria de Coquimbo Unido ante Unión La Calera en la Copa de la Liga 2026 terminó con una polémica de aquellas. La mano de Benjamín Gazzolo que el VAR ni miró dejó muy molestos a los Cementeros, los que se quejaron con todo tras el duelo.

La Calera cayó ante Coquimbo en la Copa de la Liga y terminó exigiendo un penal que el VAR ni revisó. Foto: Photosport.

En conversación con TNT Sports, el técnico calerano, Martín Cicotello, golpeó la mesa por el tema. “El partido de campeonato con este equipo tuvimos una situación parecida. Para mí es penal, no soy árbitro pero es lo que pienso. Quería por lo menos la revisión. Veo que hay mano, la volví a ver y la considero mano“.

Si bien evitó entrar en una polémica, el DT instaló las dudas sobre la actuación del juez. “Es la decisión del árbitro, hay que respetarlo. En el campeonato pasó lo mismo y no tuvimos la suerte de que nos cobren. Yo pedía que lo revisen, me llamó la atención que no lo revisaran“.

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Christopher Díaz fue otro de los que se sumó a los reclamos públicos de Unión La Calera por la mano no sancionada ante Coquimbo Unido. “Fuimos a hablar con el árbitro, fue una mano clara que no cobran y no van ni a ver. Molesta porque echa a perder el trabajo, creo que lo hicimos bien y nos quedamos con un gusto amargo”.

“La situación de quedar mal parados nos pasó la cuenta pero Coquimbo no hizo mucho más. Lamentable por nosotros porque intentamos por todas las formas”, sentenció.

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El arbitraje vuelve a ser tema en el fútbol chileno y en un instancia clave como una semifinal de la Copa de la Liga. Unión La Calera se ve obligada a ir por una remontada ante Coquimbo Unido después de una caída que pudo terminar en empate si el VAR trabajaba.

La semifinal de vuelta entre La Calera y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026

Unión La Calera deberá ir a buscar la remontada en las semifinales de la Copa de la Liga 2026 ante Coquimbo Unido. La vuelta entre Piratas y Cementeros está programada para el próximo domingo 12 de julio desde las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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En resumen, La Calera y Coquimbo Unido