Haaland no mezcla las cosas: en plena lucha por ser goleador del Mundial, el noruego apoya a Mbappé tras polémico penal que le alargan y finalmente pierde contra Marruecos.

La selección de Francia se metió en semifinales de la Copa del Mundo 2026 con victoria por 2-0 contra Marruecos. El triunfo llegó con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, pero Donatello pudo anotar otro tanto de penal, una jugada que dejó mucho que hablar.

Promediando el primer tiempo el árbitro argentino, Facundo Tello, cobró penal para Francia. El problema estuvo en que el mismo réferi dilató la pena máxima varios minutos.

Primero los marroquíes no dejaban el área y después el mismo Tello hizo que Mbappé reacomodara el balón en el punto penal. Como si fuera poco, el réferi aún no terminaba de confirmar el penal, en conversación con el VAR y poniendo incertidumbre por una posible falta previa de Désiré Doué que podía anular el cobro.

Finalmente vino el penal de Mbappé, pero como suele ocurrir, la demora frente a frente por los doce pasos favorece al arquero, y Yassine Bounou contuvo el tiro del francés.

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El reclamo de Mbappé y la opinión de Haaland

“No disparo bien este penalti, pero fue complicado. Hubo un lío con el árbitro. Me dijo que había penalti. Me preparé, pero volvió a verme para decirme que ya no había penalti… Me dejé desconcentrar“, alegó Mbappé tras el duelo.

El reclamo de Haaland en apoyo a Mbappé, con quien pelea la Copa del Mundo y el Botín de Oro.

Y el apoyo para Donatello llegó del mismo Erling Haaland, con quien no sólo pelea por el título de campeón del mundo, sino también por ser el goleador de la cita planetaria.

“Esperar cinco minutos para cobrar un penal es mucho tiempo“, dijo Haaland tajante y con gran espíritu deportivo en su cuenta de Snapchat, dejando claro que a Mbappé lo perjudicaron en el penal contra Marruecos.

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A espera de los respectivos duelos de Noruega y Argentina, Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran la tabla de goleadores del Mundial 2026, ambos con 8 tantos. Les sigue de cerca Haaland con 7 conquistas.

Resumen:

-Francia 2-0 Marruecos: Triunfo con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en cuartos.

-Penal atajado: Yassine Bounou contuvo el tiro de Mbappé tras demora de Facundo Tello.

-Máximos goleadores: Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran el Mundial 2026 con 8 tantos.