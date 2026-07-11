El sol en Miami amenaza el desempeño de Harry Kane, Erling Haaland y compañía. Las alertas están sobre el partido de Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026, que puede retrasarse.

Este sábado se definen los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, con las llaves entre Noruega e Inglaterra y Argentina contra Suiza. Pero el duelo entre británicos y nórdicos tiene riesgo de aplazarse.

Tal como detallan las informaciones provenientes desde Norteamérica, el partido programado para las 17:00 horas de Chile podría retrasarse por el intenso calor que azota Miami. Por ahora se mantiene el horario, pero las alertas están encendidas.

Es que los pronósticos indican que, a la hora del duelo, la temperatura en Florida podría alcanzar los 32° C. Peor aún, la sensación térmica dentro del Hard Rock Stadium de Miami superaría los 44°.

La cuenta oficial de la ciudad en redes sociales publicó esta jornada que “las altas temperaturas y la humedad pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Manténgase hidratado, use ropa ligera, limite las actividades al aire libre durante la parte más calurosa del día y pase tiempo en espacios con aire acondicionado siempre que sea posible. Manténgase informado”.

Hasta 44° grados de sensación térmica puede alcanzar el Hard Rock Stadium durante el partido de Inglaterra y Noruega.

Por su parte, la cadena mexicana-estadounidense, Televisa-Univision Deportes Network (TUDN), avisa que “Inglaterra vs. Noruega podría tener un retraso debido a altas temperaturas. (…) El juego entre ingleses y noruegos por los cuartos de final del Mundial 2026 podría verse afectado debido a las condiciones climáticas en la ciudad de Miami”.

Cabe recordar que el sindicato de futbolistas a nivel planetario, FIFPRO, recomienda que los partidos no se jueguen con más de 28°, con el fin de cuidad la integridad física y salud de los jugadores.

Por ahora ni la FIFA ni la organización del Mundial 2026 se ha manifestado sobre la situación, pero en Norteamérica ya advierten que el riesgo de postergación para el Inglaterra-Noruega está latente.

Resumen:

-Noruega e Inglaterra podrían retrasar su partido de cuartos por el extremo calor.

-44° de sensación térmica se pronostican dentro del Hard Rock Stadium de Miami.

-FIFPRO recomienda no disputar partidos si la temperatura supera los 28° C.