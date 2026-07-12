¿Por qué sacaron a Erling Haaland en Noruega vs Inglaterra? La medida que impactó al Mundial 2026

El entrenador de los noruegos, Stale Solbakken, explicó la razón por la que el goleador no terminó el partido con los ingleses.

Uno de los jugadores más queridos del Mundial 2026 es el delantero noruego Erling Haaland, quien quedó eliminado del certamen tras la derrota de su equipo ante Inglaterra en cuartos de final.

Los escandinavos se pusieron arriba en la cuenta ante los ingleses con gol de Andreas Schjelderup, pero el equipo de los Tres Leones dio vuelta el marcador, ya en el alargue, gracias a Jude Bellingham.

Una situación que impactó a todos quienes vieron el partido fue la salida de Erling Haaland, quien a pesar de que llevaba 7 goles en la competencia, no jugó el segundo tiempo suplementario.

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Stale Solbakken explica el cambio de Erling Haaland ante Inglaterra

El Androide no completó el partido en Miami, situación que tuvo que explicar el entrenador noruego Stale Solbakken, quien aseguró que su salida se debió a un factor físico.

“No fue una decisión complicada porque estaba destrozado, lo tendría que haber quitado diez minutos antes. Le falló una pierna en la segunda parte, combinado con el cansancio y una contusión en el muslo”, dijo el seleccionador nórdico.

Erling Haaland se despide del Mundial 2026. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

“Ha jugado una Copa del Mundo tremenda. Ha marcado siete goles en cinco partidos y ha hecho una actuación fantástica”, cerró Solbakken sobre Haaland.

Noruega se va para la casa tras realizar el mejor Mundial de su historia, aunque quedó con la sensación de que podía meterse en semifinales.

En síntesis

Inglaterra derrotó a Noruega en cuartos de final con gol de Jude Bellingham.

en cuartos de final con gol de Jude Bellingham. Erling Haaland fue sustituido por cansancio y una contusión en el muslo.

por cansancio y una contusión en el muslo. El noruego anotó 7 goles en cinco partidos disputados durante el torneo.