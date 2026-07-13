El estadounidense Ismail Elfath será el encargado en el polémico duelo, con todas las miradas puestas en su desempeño.

El Mundial 2026 entra en su recta definitiva por lo que cada decisión importa, tal como la que tomó la FIFA para la semifinal del miércoles donde se enfrentará la selección de Argentina contra la selección de Inglaterra.

Esto porque será el estadounidense Ismail Elfath, de 44 años, el encargado de liderar el importante compromiso, quien, además, estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como jueces asistentes.

Por otro lado, la delegación italiana integrada por los árbitros Maurizio Mariani y Daniele Bindoni completará el equipo arbitral a la espera de la decisión para conocer quiénes compondrán el VAR.

Ismail Elfath tuvo una polémica en la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. (Photo by David Ramos/Getty Images)

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Ismael Elfath suma cuatro partidos en el Mundial 2026

El árbitro estadounidense Ismael Elfath ya suma cuatro participaciones como juez principal en el Mundial 2026, con dos selecciones de Sudamérica que lo han lamentado.

Todo, porque estuvo en la polémica eliminación de Uruguay de Marcelo Bielsa, cuando perdieron por 1-0 ante la selección de España, además en la derrota de Brasil por 2-1 ante Noruega.

Por lo mismo, estará bajo la lupa de todo el mundo con las polémicas que han girado en torno al torneo que el equipo de Lionel Messi, donde la FIFA juega sus cartas con un árbitro local.

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