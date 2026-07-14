España espera con tranquilidad para conocer a quién será su oponente en la final de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 vive los capítulos más importantes de su actual versión. En la segunda semifinal Inglaterra y Argentina se enfrentarán por un lugar en la gran definición.

La Albiceleste ha tenido un camino inquieto hasta la ronda de los cuatro mejores. Ha ganado sus duelos con mucho sufrimiento y con una dosis de polémica. La selección de los Tres Leones tampoco la ha tenido fácil, pero tuvo un cuadro más complejo que su oponente.

¿Dónde ver a Inglaterra vs Argentina?

Este encuentro podrá ser visto en TV por Chilevisión y DSports. Además, también estará disponible en DGO, Paramount+, Prime Video, DAZN y las plataformas digitales de CHV.

¿A qué hora es la semifinal del Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina será este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el Mercedes Benz Arena de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Un partido con mucha historia

El duelo de Inglaterra y Argentina despierta interés dentro y fuera de la cancha. Claro, a esta altura del torneo no hay rival fácil y por algo ambos países están en esta fase. Si bien pareciera que los británicos son poco más favoritos, todo puede pasar.

La Albiceleste no ha demostrado ese nivel que los llevó a conquistar el planeta en Qatar 2022, pero también es un mérito haber caminado por la cuerda floja ante Cabo Verde, Egipto y Suiza y no haber caído. En las difíciles se agrandan y liderados por Lionel Messi, tienen mucha experiencia.

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Inglaterra tiene mejores jugadores y transmite más solidez que Argentina, pero en los últimos años siempre les ha faltado la chaucha para el peso. Thomas Tuchel espera darles ese salto de calidad que no lograron con Gareth Southgate. El ganador de esta semifinal se medirá contra España en la gran final en Nueva Jersey, este domingo 19 de julio a las 15:00 horas.