Muchos en redes comenzaron a reclamar una situación que ni siquiera tuvo repetición en TV.

Argentina derrotó a Inglaterra con un partido que difícilmente será olvidado. De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni alcanzaron la final de la Copa del Mundo 2026.

La Albiceleste perdía por 1-0 hasta el minuto 85, pero Enzo Fernández con un disparo de media distancia igualó el marcador. En el 92′, Lionel Messi levantó un lindo centro de derecha y Lautaro Martínez de cabeza puso el 2-1 definitivo. Locura total en Atlanta.

¿Era falta en el 2-1 de Argentina?

Luego del 1-0, Thomas Tuchel metió a Inglaterra demasiado atrás y lo terminó pagando muy caro. Fue sacando a sus hombres ofensivos y haciendo ingresar a defensas. De hecho, en el gol de Fernández estaban todos los jugadores británicos en su propia área. La victoria argentina termina siendo justa.

Más allá de cualquier análisis futbolístico, hubo una acción puntual que generó dudas entre los ingleses y en redes sociales. Claro, durante todo el torneo ha habido mucha polémica alrededor de Argentina, por lo que cualquier jugada genera ruido.

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En el 92′ Alexis Mac Allister le dio al palo, Djed Spence fue a luchar el rebote con Lionel Messi y el argentino ganó el balón. El inglés se quedó cojeando acusando la falta, pero el árbitro Ismail Elfath no sancionó nada. Lio siguió con la pelota, encaró y terminó en el 2-1 de Lautaro Martínez.

Si bien al parecer el VAR no consideró infracción y por eso no llamó al juez, lo más curioso es que la televisión tampoco repitió la jugada. Esto generó otra vez acusaciones y polémica alrededor de Argentina. El arbitraje no fue bien evaluado en general.

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Lo cierto, es que ahora Argentina se preocupa de la final ante España, la cual tendrá lugar el domingo 19 de julio a las 15:00 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Inglaterra por su parte, irá por la medalla de bronce ante Francia el sábado 18 de julio a las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami.