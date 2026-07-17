Los albos siguen adelante con un bombástico refuerzo para su portería, donde hay detalles del acercamiento por la figura del Mundial.

Toda una locura ha generado en los hinchas de Colo Colo el rumor de que una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 puede llegar como refuerzo al estadio Monumental, con el nombre de Vozinha.

Justo cuando el cuadro albo está buscando potenciar la portería en el mercado de fichajes, el jugador de la selección de Cabo Verde apareció en el horizonte del cuadro de Fernando Ortiz.

Pero fue el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, quien contó la verdad de este bombástico fichaje, donde confirma el acercamiento de su nombre, además que es una opción.

Vozinha fue una figura en el Mundial 2026. (Photo by Molly Darlington/Getty Images)

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Vozinha fue ofrecido en el Monumental

Daniel Arrieta entregó detalles en TNT Sports sobre la situación de Vozinha en Colo Colo: “Me comentan que efectivamente tuvo un acercamiento. Tuvo que ver con un ofrecimiento”.

“Ha tenido repercusión en todo el mundo y mientras busca equipo, seguramente en este proceso que busca equipo, hay intermediarios que tienen el poder para ofrecerlo a diferentes mercados. Colo Colo efectivamente busca arquero, Mele está complicado, va lento y al menos esa es la información”, explicó.

Por lo mismo, asegura que “Vozinha fue ofrecido. Hay bastante hermetismo en la dirigencia con este mercado, pero sobre todo con el nombre de Vozinha. Lo están analizando, y se debe ver si se avanza o ven otra opción”.

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