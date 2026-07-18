El atacante de Francia le restó importancia al ser el mayor anotador en la historia de la cita planetaria.

La Copa del Mundo 2026 finalizó para Francia y para Kylian Mbappé. Si bien para el delantero fue un muy buen torneo, sabe muy bien que lo individual jamás supera a lo colectivo.

Por cómo se fue dando el torneo y por el rendimiento que demostraron, los galos eran los grandes favoritos a quedarse con el título. Sin embargo, contra España se vieron muy superados. Casi como si no se hubieran presentado. Esta derrota los mandó a jugar por el bronce.

La pena de Mbappé

En el partido que muchas veces no se quiere jugar, Inglaterra superó por 6-4 a Francia. Sí, resultado tenístico. De hecho, la selección de los Tres Leones lo ganaba por 4-0 en el primer tiempo, pero los galos despertaron para maquillar el marcador y despedir de una manera más decente a su técnico Didier Deschamps.

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“En la primera parte fuimos humanos. (…) Después del entretiempo volvimos a ser jugadores de primer nivel, pero es una lástima para el entrenador. Da la impresión de que lo decepcionamos en el inicio, aunque este partido no empañará su legado”, explicó Mbappé a M6.

El atacante de Real Madrid anotó dos goles y se convirtió en el mayor artillero de la historia de la Copa del Mundo. “Me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar la final. Es bueno para cuando nos retiremos pensar que fui uno de los mejores, pero no es lo primero que se me pasa por la cabeza“, lamentó el delantero.

Mbappé tuvo un fantástico torneo. Imagen: Getty

Mbappé quedó con 22 goles en 22 partidos en todas sus participaciones, superando las 21 conquistas de Lionel Messi. También discuten por la Bota de Oro del actual torneo, donde el francés llegó a 10 anotaciones, mientras el argentino que jugará la final ante España tiene 8.

“Ah, lo dije. Leo (Messi) marca todo el tiempo, mañana (en la final) marcará seguro. Solo estoy tratando de ayudar a mi equipo a marcar cada vez. Es seguro que cuando marcas tanto goles en la Copa del Mundo, te hace evolucionar en algunas esferas, pero aquí estoy“, cerró Kylian Mbappé.