Kiki es, por el momento, el goleador histórico de los mundiales. Esto, tras conseguir dos tantos en el tercer puesto del Mundial 2026.

Kylian Mbappé sigue superando récords. El delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia consiguió un doblete en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026 ante Inglaterra y superó, momentáneamente, a Lionel Messi como máximo artillero de la historia de las Copa del Mundo.

El partido estuvo marcado por los goles. Inglaterra convirtió seis y Francia, que perdía 4-0 en la mitad, terminó marcando otros cuatro. Así, el duelo entre británicos y galos se convirtió en la definición por el bronce con más anotaciones en toda la historia de los mundiales.

Más allá de eso, lo que le interesaba a Kiki era poder superar la marca que pelea gol a gol con Lionel Messi. Porque no sólo pelean por la Bota de Oro del Mundial 2026, sino de todas las ediciones de este torneo planetario.

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Pelé lo predijo: la marca que avizoró el Rey

En 2018, Kylian Mbappé tenía apenas 19 años. Pese a su corta edad, el delantero galo se transformó en campeón del mundo con Francia, convirtiendo un tanto en la final ante Croacia (triunfo de Les Bleus por 4-2).

Tras conseguir este importante hito a tan corta edad, Donatello se ganó la admiración del mundo del fútbol. Incluso Pelé, el Rey, lo felicitó a su propia forma tras coronarse en Moscú.

“Si Kylian Mbappé sigue igualando mis récords voy a tener que desempolvar mis botines de nuevo“, dijo Pelé a través de su cuenta de X, una vez terminado el partido entre Francia y Croacia.

El gol de Mbappé que hizo historia | Getty Images

Humilde, Mbappé no se tardó en responder. “El Rey siempre seguirá siendo el rey“, enfatizó el delantero del Real Madrid, que sigue arrasando con todos los récords a su alcance. ¡Y tiene fácil para dos mundiales más!

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En resumen…

Kylian Mbappé anotó un doblete ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026.

anotó un doblete ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol 2026. El atacante Kylian Mbappé superó a Lionel Messi como máximo goleador en mundiales.

superó a Lionel Messi como máximo goleador en mundiales. El partido entre Inglaterra y Francia fue la definición por bronce con más goles.