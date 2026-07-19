El mediocampista del Manchester City dejó un altísimo nivel en el torneo que el equipo español ganó tras vencer 1-0 frente a Argentina. ¡Y dejó un emotivo recado para sus admiradores por los difíciles últimos 24 meses que vivió!

Rodri fue destacado en España durante todo el Mundial 2026. El mediocampista y capitán del cuadro europeo brilló en el certamen que el equipo adiestrado por Luis de la Fuente ganó tras derrotar a Argentina en la gran final. Al punto que fue condecorado como el Balón de Oro.

Sí, Rodrigo Hernández fue reconocido como el mejor jugador de la competencia. Aunque eso no le importó mucho. “Queda la satisfacción de llevar a mi país a conseguir la segunda estrella. Los títulos individuales están en segundo plano”, manifestó el volante del Manchester City.

“Fueron dos años duros para mí, de crecimiento y creer en mí mismo. Pude sacar mi fútbol con el físico que tenía. Rendí a gran nivel progresivamente. Agradezco el apoyo a todos. Lo que pienso: que hay alguien arriba que me ayuda”, apuntó el jugador de 30 años. Se refería a una rotura de ligamento cruzado en la temporada 24-25.

Rodrigo Hernández festeja el Balón de Oro. (Justin Setterfield/Getty Images).

Y a un sinfín de lesiones musculares en la campaña 25-26. “Le doy gracias a dios, lo que estoy viviendo no tiene mucho sentido. Intento hacer lo mejor que puedo. Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera. Conseguí salir de abajo y lograr esto”, apuntó el exmediocentro del Villarreal y el Atlético Madrid.

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El resiliente recado de Rodri tras ser la figura del Mundial 2026 y campeón con España

Rodri mostró toda su fortaleza mental y logró consagrarse campeón del Mundial 2026 con España. Además, fue la figura del torneo. “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí: no pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse”, apuntó.

“Esperábamos una final híper competitiva. Con 11, con 10, con todo lo que daba. Llegaron hasta el final de la prórroga. Es verdad que no nos generaron ocasiones, pero nos costó hacerles daño. Es un equipo que habla por sí solo”, fueron las felicitaciones del madrileño a la selección de Argentina.

Rodri en una lucha contra Julián Álvarez en el triunfo de España vs Argentina. (Elsa/Getty Images).

Y prosiguió con un elogio tremendo para Lionel Messi, capitán de la Albiceleste. “Tiene al mejor jugador de todos los tiempos. Llegaron a otra final del Mundial, ganaron Copas América. La hazaña de hoy no tiene palabras. Es el Mundial más difícil que se podía ganar y lo hizo este grupo de chavales”, sentenció Hernández Cascante, quien ya suena como refuerzo del Real Madrid para la temporada que se avecina.

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Revisa el compacto del triunfo de España vs Argentina