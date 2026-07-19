Momento incómodo para el jugador del Manchester City. Pese a su sonrisa de oreja a oreja, tuvo que bancarse los gritos por Messi.

No fue una final muy emocionante. España fue amplio dominador del encuentro ante Argentina en el desenlace del Mundial 2026, pero tampoco fue una selección que creó amplias posibilidades de gol frente a la portería defendida por Emiliano Martínez.

Una final de sabor amargo, no sólo para los trasandino, que bien merecieron la derrota, sino también para los espectadores neutros. Si Tony Kroos tras el duelo dijo que ganó el fútbol, muchos quedaron con la interrogante de qué tipo de fútbol es el que valoraremos.

Más allá de eso, España se llevó el trofeo para la casa de forma más que merecida. Es por ello que desde esa selección salió el jugador que fue elegido como el mejor del Mundial 2026.

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Eligen a Rodri y el estadio grita “Messi”

Es sabido que el hincha argentino es apasionado. Por eso es que miles de hinchas con la camiseta de la Albiceleste se hicieron presentes en el MetLife para alentar a la Scaloneta. Y, obviamente, no les gustó que se escogiera a un español como el mejor jugador de la Copa del Mundo.

Fue Rodri el elegido con el Balón de Oro, distinción para el mejor del Mundial. El español recibió el trofeo y el estadio completo empezó a corear “Messi” al unísono. Fue tan así, que no se pudo siquiera ocultar el momento por televisión.

El mejor jugador del Mundial: Rodri | Getty Images

Rodri, jugadorazo, fue uno de los grandes artífices del logro español. El jugador del Manchester City es el constructor del juego hispano, la pausa, el armador. Y, claro, más que merecida su premiación. Pero, era el último Mundial de un Lionel Messi con casi cuarenta años y que fue el segundo goleador del torneo. En fin, es un tema debatible.

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En resumen…

España venció a Argentina en el estadio MetLife y ganó el Mundial 2026 .

venció a Argentina en el estadio MetLife y ganó el Mundial . El centrocampista Rodri obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del certamen.

obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador del certamen. El futbolista Lionel Messi finalizó como el segundo máximo goleador del torneo mundialista.