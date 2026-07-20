Fernando Zampedri se escapó: así espera la tabla de goleadores para el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera. Hay aroma de heptagoleador.

Este fin de semana vuelve la acción en la Liga de Primera. El campeonato nacional se reanuda con el inicio de la segunda rueda. Y si Kylian Mbappé terminó la Copa del Mundo 2026 con registro histórico, Fernando Zampedri puede seguir escribiendo su nombre con letras doradas en el fútbol chileno.

El Toro de Universidad Católica lidera la tabla de goleadores y por mucho. Zampedri ocupa el primer lugar con 15 goles cumplida la mitad de la Liga de Primera.

Le siguen compartiendo el segundo lugar Daniel Castro (Deportes Limache), Justo Gianni (U. Católica), Javier Correa (Colo Colo) y Sebastián Sáez (Unión La Calera), los cuatro con “sólo” ocho goles.

Es decir, restando los mismos 15 partidos para el final del torneo, Zampedri tiene la ventaja de siete goles sobre sus más cercanos perseguidores.

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Zampedri… ¿heptagoleador?

Más atrás aparecen Nelson Da Silva (Huachipato) y Steffan Pino (Cobresal), ambos con 6 goles. Recién en el noveno lugar aparece un jugador de Universidad de Chile: Eduardo Vargas.

Javier Correa es uno de los que sigue a Zampedri de lejos.

El oriundo de Renca comparte el noveno casillero en la tabla de goleadores con Jean Meneses (Deportes Limache), Jeisson Vargas (Deportes La Serena), Francisco González (O’Higgins), Maximiliano Romero (Colo Colo) y Nicolás Johansen (Coquimbo Unido), con cinco goles.

Volviendo a Zampedri, el Toro se ha coronado como goleador consecutivo del balompié criollo en los últimos seis torneos. Es decir, este 2026 se puede convertir de forma inédita en el heptagoleador del fútbol chileno.

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Con 38 años el incombustible delantero oriundo de Entre Ríos, Argentina, y nacionalizado chileno, intentará superar sus cetros de 2020 (20 goles), 2021 (23), 2022 (18), 2023 (17), 2024 (19) y 2025 (16).

Tabla de goleadores: comienza la segunda rueda de la Liga de Primera

Infografía: Transfermarkt

Resumen:

-Fernando Zampedri lidera la tabla de goleadores de la Liga de Primera con 15 goles.

-Siete goles de ventaja tiene el líder del torneo sobre sus cuatro escoltas más cercanos.

-Seis torneos consecutivos lleva el atacante coronándose como máximo goleador del fútbol chileno.