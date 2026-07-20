El Romántico Viajero intenta levantar la campaña de este 2026, mientras a una de sus figuras le da vuelta la idea de colgar los botines.

Universidad de Chile no ha tenido el rendimiento esperado y busca elevar su nivel de cara al segundo semestre. Claro que pensando en el próximo año, podría perder a una importante figura.

El Romántico Viajero no ha podido encontrar regularidad y si bien está en el tercer puesto de la Liga de Primera, se ubica a 12 puntos del líder Colo Colo. Tendrían que realizar una remontada histórica para poder dar la vuelta olímpica.

El referente que diría adiós a U. de Chile

Por ahora el objetivo más realista en Universidad de Chile es pensar en la clasificación a una copa internacional. En el 2027 cumplirán 100 años de historia, por lo que lo quieren celebrar jugando fuera de la frontera nacional y enfrentando a rivales de gran envergadura.

Los jugadores del Bulla desean vivir ese momento histórico durante el próximo año, pero hay uno que al parecer no estará presente. Según Cooperativa, uno de los mayores ídolos del plantel actual estaría evaluando el colgar los botines al final de esta temporada 2026.

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Se trata de Marcelo Díaz. El capitán de Universidad de Chile no ha tenido el nivel acostumbrado, debido a que ha sido víctima de muchos problemas físicos. De hecho, solo ha jugado 8 partidos en el 2026, con 136 minutos en total. Muy poco en comparación a su participación con Gustavo Álvarez en el equipo.

Díaz es uno de los mayores referentes del León junto con Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, pero al parecer su cuerpo le está pasando factura y son las recientes lesiones la que lo estarían haciendo meditar en el retiro del fútbol profesional a los 39 años.

Díaz no ha logrado continuidad en este 2026. Imagen: Photosport

Marcelo Díaz empezó su carrera en Universidad de Chile, jugando también en La Serena, Basilea, Hamburgo, Celta, Pumas, Racing, Libertad, Audax Italiano y nuevamente en los Azules. Además, fue bicampeón de Copa América con Chile y disputó la Copa del Mundo de Brasil 2014.