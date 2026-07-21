El defensor no logra dar vuelta las cosas y no fue ni a la banca en el reinicio del Brasileirao. Esto, después de su pelea a combos contra Portugal.

Iván Román no lo pasa nada de bien en el comienzo de la segunda rueda de la temporada en Brasil. El defensor, de las principales promesas del fútbol chileno, no ha logrado revertir su situación y ahora recibió un ninguneo que puede ser clave.

Este martes el Atlético Mineiro regresó a la competencia en el Brasileirao enfrentando al Bahía, rival directo en la tabla de posiciones. Sin embargo, cuando los hinchas esperaban verlo en acción, su técnico tenía otros planes al dejarlo afuera no solo del once titular, sino que hasta de la banca.

Eduardo Domínguez sumó un ninguneo más al ex zaguero de Palestino al dejarlo fuera de la convocatoria. Todo esto, luego que en Brasil se conociera de un golpe a la mesa del jugador por la manera en la que lo están tratando.

Iván Román ni a las cómicas en el Atlético Mineiro: futuro en el aire

Después de su pelea en el amistoso entre Chile y Portugal, Iván Román volvió a Brasil para trabajar con el Atlético Mineiro. El defensor de 20 años busca ganarse un lugar en el equipo, pero el técnico Eduardo Domínguez no lo pesca ni en bajada.

Iván Román pasó de la banca a ni ser considerado en el Atlético Mineiro. Foto: Getty Images.

El sitio Lance! abordó el caso del chileno y contó detalles sobre su situación en la interna. “El cuerpo técnico del chileno, junto con el propio jugador, expresaron su descontento por sus escasos minutos de juego esta temporada y vieron con buenos ojos un posible traspaso”, señalaron.

“Sin embargo, el panorama podría cambiar tras el parón de mitad de temporada. Con la lesión de Léo Duarte y la salida de Junior Alonso, Román ha ganado terreno en la competencia por un puesto en el once titular y podría recibir más oportunidades más adelante en la temporada”, agregaron días atrás.

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Pero esto quedó solo en palabras, ya que en el primer partido de la segunda rueda, el chileno no fue ni a la banca. El DT se inclinó por otros nombres y, aún con bajas, decide tener al margen a un jugador que pierde tiempo valioso de su carrera.

Esta situación de seguro traerá movimientos internos y más considerando que el propio jugador está inquieto por cómo lo están tratando. Habrá que esperar a ver si es que termina saliendo a otro club en el extranjero o si vuelve a Chile, donde el mercado de fichajes de invierno sigue abierto.

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Iván Román tendrá que definir si es que quiere seguir peleando una oportunidad en el Atlético Mineiro o si es momento de partir. El chileno ha hecho méritos para tener mayor protagonismo, pero hasta ahora se ha tenido que conformar con migajas.

Los números de Iván Román en Atlético Mineiro

En su paso por el Atlético Mineiro, Iván Román ha logrado disputar un total de 25 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 1 gol y no tiene asistencias en los 1.531 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Iván Román