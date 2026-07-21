El chileno fue titular y pieza fundamental para que su equipo se mantuviera en ventaja. Sin embargo, dejaron escapar la victoria en la agonía.

Nils Reichmuth comenzó oficialmente la temporada con un revés que puede costar caro. Este martes el Thun FC lo ganaba por la cuenta mínima, pero terminó cediendo un empate que complica sus aspiraciones en la UEFA Champions League.

En la ida por la segunda ronda previa de la Liga de Campeones, el cuadro del chileno-suizo enfrentó al Dinamo Zagreb. El seleccionado nacional fue titular y estuvo gran parte del encuentro en la cancha, pero bastaron unos minutos desde su salida para regalar la igualdad 1 a 1.

Este resultado deja muy cuesta arriba sus chances de avanzar a la próxima ronda y así meterse en la fase regular. Esto, ya que ahora deberán ir a buscar la clasificación como visitante.

Nils Reichmuth y Thun se complican en Champions League ante el Dinamo Zagreb

Lo que debía ser una celebración terminó en amargura para Nils Reichmuth y el Thun FC. El chileno y su equipo dejaron escapar un triunfo clave ante el Dinamo Zagreb y, con un empate 1 a 1, complican sus chances de seguir en la UEFA Champions League.

Nils Reichmuth y Thun se farrearon el triunfo en la Champions League. Foto: Thun.

El chileno fue titular y mantuvo firme al mediocampo del TFC hasta que llegó el gol. Fue en los 20 ‘ minutos de juego que Brighton Labeau logró anotar el gol de la ventaja de los dueños de casa.

Nils Reichmuth fue uno de los jugadores que mantuvo a salvo la portería del Thun y así ilusionar a todos con meterse en la fase liga de la UEFA Champions League. Su técnico decidió sacarlo de la cancha en los 79′, pero esto le jugó en contra.

ver también Ben Brereton suma interesado en Inglaterra: ex club de otro chileno lo tiene en sus planes

El mediocampo no pudo nunca entenderse y fue dejando espacios que el rival aprovecharía antes del final. Con el reloj en 86′, Miha Zajc se encargó de marcar el 1 a 1 con el que las cosas finalizaron en Suiza.

Ahora la misión para el chileno-suizo será ir a buscar la clasificación como visitante. La vuelta está programada para el próximo martes 28 de julio desde las 14:00 horas, donde se jugarán su boleto a la próxima ronda.

Encuesta¿Podrá el Thun de Nils Reichmuth avanzar en la Champions League? ¿Podrá el Thun de Nils Reichmuth avanzar en la Champions League? Ya votaron 0 personas

Nils Reichmuth y el Thun FC no pueden aprovechar la localía y le dan una vida al Dinamo Zagreb que ahora definirá en su casa por seguir en la UEFA Champions League. La fase previa del torneo tiene a un chileno como protagonista y los hinchas ruegan que la historia no acabe aquí.

Los números de Nils Reichmuth en el Thun FC

Con su actuación ante Dinamo Zagreb, Nils Reichmuth llegó a los 64 partidos oficiales con el Thun FC. En ellos ha aportado con 12 goles y 7 asistencias en los 3.433 minutos que acumula dentro de la cancha.

ver también Carlos Palacios cambia en Boca Juniors: vuelve al dorsal con el que fue campeón en Colo Colo

En resumen, Nils Reichmuth