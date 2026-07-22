Johnny Herrera cuenta la firme sobre la llegada de Alexis Sánchez a la U de Chile: “Curioso”

El Samurai azul abordó el rumor que acerca al Bicampeón de América al Romántico Viajero en momento clave del caso Sartor.

Universidad de Chile se mueve en el mercado de fichajes. Hasta el momento ya está oficializado Gonzalo Reyna para reforzar el ataque. Mientras que se espera la llegada de Valentín Gauthier, para afirmar la defensa azul.

El tema es que todavía se espera por ese tercer refuerzo bombástico. Ya haca varios días que se indicó que la directiva de Azul Azul quiere remecer el mercado.

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Por lo mismo, todo apunta a Alexis Sánchez que está en calidad de jugador libre. Lo que aumenta la ilusión de retorno para este segundo semestre.

“Es ahora. Creo que le haría muy bien a Alexis venir a la U, especialmente en lo familiar”, recalcó César Vaccia en conversación con Redgol dando el visto bueno a su llegada.

Alexis Sánchez dejó el Sevilla y ahora suena como refuerzo en la U. ¿Se dará en este mercado de fichajes?

Johnny Herrera no compra humo de Alexis Sánchez: apunta a caso Sartor

Pero uno que no compró el humo fue Johnny Herrera. El Samurai azul con varias batallas en el cuerpo, de inmediato apuntó a que esto solo sería una cortina para sacar de foto el estallido que ha tenido el caso Sartor.

Lo que se ha robado todas las miradas tras la declaración de Alfredo Harz, y que implican a Michael Clark, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce.

La historia de Johnny Herrera sobre el interés de Alexis y la U.

Por lo mismo, no se guardó nada y lanzó su teoría en redes sociales. “Curioso que cuanto está a apunto de explotar lo de Sartor, aparece Sánchez…”, deslizó el campeón de la Copa Sudamericana. Dejando en claro al hincha como vendrá el camino en los próximos días en está ventana de contrataciones.