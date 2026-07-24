El DT de O'Higgins, Lucas Bovaglio, quedó convencido en la ida que los celestes pueden contra Boca, y lo intentarán en la revancha aprovechando la localía.

O’Higgins perdió 1-0 contra Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La distancia es mínima y la revancha se jugará en Rancagua, sin olvidar que los celestes tuvieron buenos pasajes ante el Xeneize.

Tras el duelo, el entrenador Lucas Bovaglio manifestó con ilusión para la revancha que “nos hemos hecho fuertes en casa. Hace pocos días atrás dimos vuelta a una serie y nos permitió llegar a la final de Copa de la Liga en Chile. Así que independientemente del rival de turno, vamos a tratar de ir por la épica“.

“La llave está abierta, el equipo compitió bien hoy y estuvo a la altura. Yo siento que en el segundo tiempo nos pasó factura el gran trajín que este grupo de jugadores viene acarreando. Son 39 partidos con el de hoy y un promedio de 8 partidos por mes. Es un calendario salvaje que también nos permite llegar a este partido con más rodaje, pero con un desgaste anormal”, agregó el DT.

Complementa que “nos vamos con la sensación de que en casa se puede. Nosotros hemos construido un equipo fuerte, obviamente diferente. Tuvimos que hacer cambios que conspiraron, tal vez con un cierre de partido distinto al que hubiésemos intentado. Pero nosotros entendemos, porque ya nos hemos medido con Boca hoy, que se puede”.

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O’Higgins de “igual a igual” contra Boca

De todas formas advierte que “lógicamente no va a ser sencillo, lo tenemos super claro. En esta serie hay uno de los dos que tiene la probabilidad más alta de acceder a la otra instancia, pero es fútbol. Hoy siento que el equipo en algún momento se pudo parar de igual a igual“.

Bovaglio y O’Higgins vuelven de Argentina ilusionados con una épica en la revancha ante Boca. (Foto: Photosport)

El entrenador argentino de los rancagüinos explica que “no vinimos a ver qué pasaba, tampoco a empatar, vinimos a jugar de igual a igual. La premisa era que si nosotros veníamos acá a especular o a cumplir, porque ellos son superiores en teoría, era muy probable que nos fuéramos con una derrota. Si nos tocaba perder que seamos el equipo que intenta, que presiona”.

“Tendremos que jugar este fin de semana por el torneo local y después el jueves en Rancagua cerrar una llave que, insisto, va a ser muy difícil”, sentenció Bovaglio.

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Los de la Sexta Región enfrentarán este domingo 26 de julio a Deportes Concepción en la reanudación de la Liga de Primera, para el jueves 30 recibir a Boca Juniors, en juego el paso a octavos de final de Copa Sudamericana.

Resumen:

-O’Higgins perdió 1-0 ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana 2026.

-Lucas Bovaglio, DT de O’Higgins, detalló que el equipo acumula 39 partidos disputados.

-30 de julio es la fecha de la revancha contra Boca Juniors en Rancagua.