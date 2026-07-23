El Capo de Provincia llega a este duelo con una gran oportunidad de sumar como visita.

O’Higgins se prepara para un duro desafío internacional. El Capo de Provincia visitará a Boca Juniors en La Bombonera por la ida en play-offs de Copa Sudamericana.

El elenco rancagüino llega tras finalizar segundo en el Grupo C del torneo, mientras que el Xeneize disputará el repechaje luego de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por Copa Sudamericana – Photosport

O’Higgins vs. Boca Juniors: Horario y dónde ver

O’Higgins vs. Boca Juniors juegan este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas en la Bombonera, por la ida de los play-offs en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610) , en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video y Paramount+, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Probable formación O’Higgins vs. Boca Juniors

El Capo de Provincia saldría a la cancha con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

Probable formación Boca Juniors vs. O’Higgins

Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana

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