Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Boca Juniors: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Sudamericana

El Capo de Provincia llega a este duelo con una gran oportunidad de sumar como visita.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
O’Higgins busca una victoria en La Bombonera ante Boca Juniors.
© Photosport-GettyO’Higgins busca una victoria en La Bombonera ante Boca Juniors.

O’Higgins se prepara para un duro desafío internacional. El Capo de Provincia visitará a Boca Juniors en La Bombonera por la ida en play-offs de Copa Sudamericana.

El elenco rancagüino llega tras finalizar segundo en el Grupo C del torneo, mientras que el Xeneize disputará el repechaje luego de terminar tercero en su zona de la Copa Libertadores, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro.

O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por Copa Sudamericana – Photosport

O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por Copa Sudamericana – Photosport

O’Higgins vs. Boca Juniors: Horario y dónde ver

O’Higgins vs. Boca Juniors juegan este jueves 23 de julio, a las 20:30 horas en la Bombonera, por la ida de los play-offs en Copa Sudamericana 2026.

El partido entre Celestes y Xeneizes tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, irá completamente en vivo transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y además estará disponible de manera online en Amazon Prime Video y Paramount+, para usuarios suscritos al servicio de streaming.

Probable formación O’Higgins vs. Boca Juniors

El Capo de Provincia saldría a la cancha con Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez.

Probable formación Boca Juniors vs. O’Higgins

Boca formaría con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana

Encuesta

¿Quién ganará este partido de Copa Sudamericana?

Ya votaron 0 personas

En resumen…

  • O’Higgins visitará a Boca Juniors este jueves 23 de julio a las 20:30 horas.
  • El encuentro por los play-offs de Copa Sudamericana será en el Estadio La Bombonera.
  • Transmitirán el partido DSportsDGO y Amazon Prime Video para suscriptores.
Lee también
O'Higgins no descarta sorpresa contra Boca en La Bombonera
Internacional

O'Higgins no descarta sorpresa contra Boca en La Bombonera

¿Dónde ver O'Higgins vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana?
Copa Sudamericana

¿Dónde ver O'Higgins vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana?

Protagonizó ordinaria pelea y deja tirado a su club vs O'Higgins por seria lesión
Mundial 2026

Protagonizó ordinaria pelea y deja tirado a su club vs O'Higgins por seria lesión

O'Higgins vs. Boca Juniors: Fecha y hora del duelo por Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

O'Higgins vs. Boca Juniors: Fecha y hora del duelo por Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo