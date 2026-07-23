En Argentina reconocen que el 1-0 es muy peligroso para jugar la revancha contra O'Higgins. El ganador de la llave clasificará a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

O’Higgins volvió a la acción tras el final del primer semestre y lo hizo por Copa Sudamericana. Fue derrota por 1-0 ante Boca Juniors en el estadio La Bombonera, en un duelo en el que los chilenos tuvieron sus oportunidades y complicaron al rival por pasajes, pero carecieron de puntería.

Este domingo los celestes visitarán a Deportes Concepción por la fecha 16 de la Liga de Primera, para el jueves 30 de julio afrontar en Rancagua la vuelta contra Boca, por la revancha de los dieciseisavos de final, en busca de los octavos. Y en Argentina reconocen que la ventaja es mínima y peligrosa.

“Boca le ganó bien a O’Higgins, pero el resultado quedó corto y definirá la serie de la Sudamericana en Chile“, tituló Olé agregando que “con genialidad de Paredes para asistir a Merentiel, El Xeneize ganó por la mínima y dejó la llave abierta. (…) Boca tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero no estuvo fino en la definición”.

También destacaron que “la escuadra chilena se mantuvo firme y bien replegada en su campo, apostando por el bloque defensivo sostenido por la zaga de Alan Robledo y Miguel Brizuela. Con el arquero Omar Carabalí atento a los envíos aéreos y con chispazos de contraataque comandados por Martín Sarrafiore y Bryan Rabello, O’Higgins logró neutralizar el ritmo del partido durante gran parte de la primera mitad”.

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Boca viajará sin tranquilidad a Chile contra O’Higgins

Por su parte, TyC Sports consideró que “Boca cumplió ante O’Higgins e irá con ventaja a Chile para seguir en la Copa Sudamericana“, mientras Infobae expuso que “Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos de la Copa Sudamericana”.

O’Higgins cayó por 1-0 ante Boca en La Bombonera y la prensa argentina reconoce que el panorama da un poco de miedo.

El mismo Infobae añadió que “Miguel Merentiel le dio la victoria al anfitrión tras una muy buena asistencia de Leandro Paredes. Al Xeneize le bastará con un empate el próximo jueves para avanzar de fase. (…) El elenco trasandino (O’Higgins) le generó muchas preocupaciones al arquero Álvaro Montero, quien registró una atajada clave frente a un remate frontal de Martín Sarrafiore”.

Otro que quedó preocupado fue Clarín: “Boca le ganó por por la mínima a O’Higgins y el pase a octavos se definirá en Chile“, publicaron argumentando que el equipo argentino “no supo cómo estirar distancias ante el buen equipo que tiene a Lucas Bovaglio como DT y todo se definirá el jueves que viene en Chile“.

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Por último La Nación reconoció que “Boca el ganó a O’Higgins por la jerarquía de Paredes y Merentiel, pero viajará a Chile sin margen de error. La diferencia se siente insuficiente como para viajar a Chile con tranquilidad para la revancha del jueves próximo”.

Sentenciaron que “a Boca le faltó ampliar el resultado, sí, pero se lleva la victoria que le permite ir a Chile sin la obligación de ganar, ya que con el empate superará los 16avos de final”.

Resumen:

-Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins en la ida de la Copa Sudamericana.

-Miguel Merentiel anotó el único gol del partido tras asistencia de Leandro Paredes.

-O’Higgins jugará la revancha ante Boca el jueves 30 de julio en Rancagua.