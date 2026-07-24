El ex zaguero de la Católica y hoy DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, elogió a O'Higgins tras la ida por Copa Sudamericana en La Bombonera.

O’Higgins no pudo en La Bombonera y perdió 1-0 contra Boca Juniors, por la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Pese a la derrota, los celestes tienen la posibilidad de definir la llave de local con ventaja mínima para los xeneizes.

Tras el duelo el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tuvo elogios y destacó lo realizado por los rancagüinos en Buenos Aires.

“Ellos tienen buen juego aéreo, los he visto que tienen buenas jugadas preparadas. Estuvimos concentrados en ese sentido, pero a nosotros nos han faltado en algún momento esos centros o algunas definiciones en las que nos equivocamos, que fuimos con el pie en vez de con la cabeza”, dijo el DT.

Agregó que “la verdad es que todos los chicos han estado en un nivel bueno. Obviamente que soy entrenador y tengo que exigirles más y tenemos que mejorar. Pero repito que enfrente hay un rival como O’Higgins que sabe lo que quiere, que viene haciendo una temporada importante y se nota que tiene más rodaje que nosotros“.

ver también Lucas Bovaglio espera la revancha en Chile contra Boca: “O’Higgins irá por la épica, se puede”

Arruabarrena: Merentiel y Paredes contra O’Higgins

Por otro lado, el ex lateral de Universidad Católica manifestó que “en cuanto a la situación de las llegadas, yo creo que pudimos haber convertido un gol más. Pero también es verdad que en un momento ellos manejaron la pelota y, si bien nos llegaron, tenían movimientos que si no estábamos bien en defensa nos podían complicar”.

Arruabarrena tuvo elogios para O’Higgins tras la ida.

Asimismo, explicó el golazo de Merentiel, anotado tras la gran asistencia de Leandro Paredes cuando expiraba el primer tiempo, tanto que a la postre le dio en triunfo a Boca.

“Le pedí a Merentiel que se pare como nueve. Lo ha hecho bien, pero le ha faltado esa llegada quizás abajo del arco para definir, para que Boca se vaya un par de goles más arriba”, manifestó.

ver también Leandro Paredes elogia a O’Higgins por el partido ante Boca: “Un ritmo más alto”

Arruabarrena manifestó que “Miguel lo hizo muy bien, tiró diagonales, se conoce bien con Leandro Paredes como en la jugada del gol, lo han hecho varias veces. Pero estoy contento por él, porque es un puesto que también no es el que más le gusta. Ha hecho un buen partido, así como todos”.

Resumen:

-Boca Juniors ganó 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la Copa Sudamericana.

-Miguel Merentiel anotó el gol del triunfo tras una asistencia de Leandro Paredes.

-Rodolfo Arruabarrena elogió el buen juego aéreo y el nivel táctico de O’Higgins.