O'Higgins perdió en Copa Sudamericana ante Boca Juniors, sin embargo se llevó loas del capitán Xeneize por el ritmo impuesto en el duelo.

O’Higgins vendió bastante cara la derrota ante Boca Juniors en la Bombonera en la ida del repechaje de Copa Sudamericana. Dejó una buena imagen el elenco chileno, lo que fue admitido por Leandro Paredes.

El capitán Xeneize señaló que “lo hablábamos recién, ellos vienen con mucha competición y a nivel ritmo estaban más alto que nosotros”, lo que complicó al gigante trasandino.

De todas maneras valora que en Boca “hicimos un partido correcto, era lo que queríamos hacer y nos llevamos la victoria que era importante”.

Paredes fue clave en el gol de Miguel Merentiel, al meter un pase fantástico con una cachetada de tres dedos, que refleja la jerarquía que muestra en momentos claves del encuentro.

Paredes celebra junto a Merentiel tras el gol de Boca

Paredes admite que “sentí el cansancio” del Mundial

Sobre su situación personal, considerando que el domingo pasado jugó 75 minutos en la final de la Copa del Mundo ante España, indicó que esperaba tener más frescura en el campo.

“Pensé que iba a estar mejor, por eso intenté jugar, por suerte pude terminar el partido. Pero sentí el cansancio, sentí el viaje“, señaló antes de recalcar nuevamente que “lo más importante es haber ganado que era lo que queríamos”.

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La revancha, que se jugará el próximo jueves en El Teniente de Rancagua a las 20.30 horas, seguramente pillará mucho mejor físicamente a Paredes, tras poder descansar durante algunos días.