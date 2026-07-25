El Poncho fue muy halagüeño con el juego del Cacique, que logró 13 puntos de ventaja ante la Universidad Católica, que por la tarde noche de este sábado 25 de julio recibirá a Deportes La Serena.

Alfonso Parot fue el capitán de Deportes Limache en la visita a Colo Colo, que se impuso por 3-1 ante el elenco tomatero en el reinicio de la Liga de Primera. Todos los goles del partido se dieron en el segundo tiempo. Y según el Poncho, los primeros dos tantos fueron un golpe durísimo.

“En el primer tiempo esperamos, nos replegamos”, resumió el zurdo defensor del Tomate Mecánico, quien detalló la mejor virtud que le parece que tiene el cuadro albo. Sabe que la fortaleza más grande que tiene el equipo dirigido por Fernando Ortiz está en la zona media.

Y así lo graficó en la entrevista con TNT Sports. “Tapamos bien las línea en el medio, el juego más fuerte de ellos. En el segundo tiempo nos pasaron la cuenta dos goles tempraneros. Ir 2-0 abajo contra un gran rival en una cancha complicada se hace muy difícil”, aseguró el exjugador de Universidad Católica.

Alfonso Parot forcejea ante Felipe Raipán y Carlos Morales mira la acción. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Con ímpetu y ganas llegamos al penal. Y con la expulsión ellos nos cedieron un poco de campo. Manejamos la pelota, pero no pudimos concretar el 2-2. Perdimos el partido con un gol que nos hacen de contragolpe”, aseguró el otrora lateral izquierdo de Rosario Central de Argentina.

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Poncho Parot le deja una tarea a los refuerzos de Limache tras la derrota vs Colo Colo

De todas maneras, Alfonso Parot sacó algunas conclusiones positivas en Limache luego del 3-1 sufrido en la visita a Colo Colo en el estadio Monumental. Varios jugadores nuevos se estrenaron en el cuadro dirigido por Víctor Rivero, quien apostó por la titularidad de Leonardo Valencia.

Arturo Vidal se saluda con Leonardo Valencia, titular en el Tomate Mecánico. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

También estuvo en la oncena el mediocampista uruguayo Tiago Galletto. Y el lateral derecho Dylan Escobar, quien se sumó desde Coquimbo Unido. En el segundo tiempo ingresaron el joven volante ofensivo Vicente Cárcamo, cedido desde Universidad Católica. Y el mediocampista paraguayo Hugo Martínez.

“Los muchachos que llegaron deben tener un tiempo de adaptación, conocernos y saber qué quiere el profe. Se compitió, vamos por buen camino. Por algo el rival va puntero con tantos puntos de diferencia, no es porque sí”, sentenció el Poncho Parot en esta conversación que tuvo con Daniel Arrieta.

Alfonso Parot traba con Alfonso Parot en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo está puntero en la Liga de Primera 2026 al cabo de 16 fechas, mientras que Deportes Limache encadenó su quinta derrota en el certamen.