El guardameta caboverdiano es conocido como "Vozinha", un apodo que significa "abuelita" y que esconde una emotiva historia de vida.

Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde, fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Tras su brillante actuación en la cita planetaria, Colo Colo puso sus ojos en el experimentado guardameta y, luego de varias semanas de negociaciones, logró asegurar su fichaje.

Su desempeño lo convirtió en uno de los nombres más comentados del Mundial. Además de integrar el XI ideal del torneo, Vozinha se transformó en un fenómeno en redes sociales, donde sumó cerca de 30 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, detrás de su éxito y reconocimiento mundial, el arquero esconde una conmovedora historia de vida y detrás de su nombre.

El origen del nombre de Vozinha

Vozinha no es su nombre real. El arquero se llama Josimar José Évora Dias y nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, en Cabo Verde. El apodo que hoy lo hizo famoso en todo el mundo lo acompaña desde su infancia y esconde una emotiva historia.

Cuando era niño, Josimar fue criado por sus abuelos, ya que su padre servía en el ejército y su madre trabajaba para mantener a la familia. Pasaba las tardes jugando fútbol en las calles de su barrio con niños mayores, quienes solían burlarse de él porque, al perder un partido o sentirse frustrado, corría de vuelta a la casa de sus abuelos.

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Por eso comenzaron a llamarlo “Vozinha”, palabra derivada del portugués vó (abuela) y que puede traducirse como “abuelita”. Lo que nació como una broma terminó convirtiéndose en el nombre con el que sería conocido para siempre.

Años más tarde, cuando dio el salto al fútbol profesional en Angola, se encontró con que otro arquero del equipo también se llamaba Josimar.

En lugar de utilizar otro nombre o llevar el apellido en la camiseta, decidió quedarse con el apodo con el que todos lo conocían en Cabo Verde.

“Si todos me conocían como Vozinha en Cabo Verde, ese sería mi nombre”, recordó tiempo después en una entrevista con la FIFA.

Vozinha y el origen de su apodo. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Así, el sobrenombre que alguna vez fue motivo de burlas terminó acompañándolo hasta la élite del fútbol mundial, al punto de verlo estampado en su camiseta durante el Mundial 2026, donde se convirtió en una de las grandes figuras del torneo y terminó en el 11 ideal.

Ahora, ese mismo nombre quedará inmortalizado en la espalda de la camiseta de Colo Colo, donde Vozinha defenderá los colores del Cacique.