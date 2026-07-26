Definitivamente la U se quedó sin el fichaje del defensa uruguayo, por problemas en los exámenes médicos: un papelón.

Universidad de Chile sufrió un duro revés con su segundo refuerzo en la ventana de invierno en el mercado de fichajes 2026, porque se decidió finalmente no fichar al defensor Valentín Gauthier.

El jugador quien arribó en la madrugada del jueves presentó inconvenientes en los exámenes médicos, lo que alertó de forma inmediata a la U y frenó toda la operación.

Según el sitio Emisora Bullanguera, un edema óseo en el tobillo derecho fue el motivo que llamó la atención del cuerpo médico de los azules, lo que obligó a realizar otro análisis para tomar una decisión final.

Gauthier el día que llegó a Santiago.

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“Una pequeña lesión en el tobillo” dejó abajo a Gauthier en la U

Fue el periodista César Merlo quien, en definitiva, confirmó que Valentín Gauthier no será refuerzo de Universidad de Chile, dejando en claro que la dirigencia optó por no repetir errores.

Sabidos los casos de Octavio Rivero y otros jugadores, quien tras llegar tuvo que ser operado, esta vez el defensor uruguayo no pasó la prueba y se decidió marginarlo del proceso de contratación.

“Se cayó el pase de Valentín Gauthier a la U de Chile”, expresó en argentino en sus plataformas digitales.

“Al futbolista se le encontró una pequeña lesión en el tobillo derecho de rápida recuperación, pero el club no quiso arriesgar. Con León y el jugador estaba todo acordado”, detalló.

Con esto, el mismo día que la U vuelve a competir en la Liga de Primera, cuentan con tan sólo un refuerzo, Gonzalo Reyna, quien, además, se lesionó en el entrenamiento del viernes.

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