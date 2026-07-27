El referente de los azules pide olvidar potenciar la defensa, para enfocar en otras posiciones. Pide confianza en el venezolano.

El golpe del fracaso del refuerzo de Valentín Gauthier tras consecuencias en Universidad de Chile, una vez que se frenó la firma del defensa uruguayo por no pasar los exámenes médicos.

Si bien todavía se espera una comunicación oficial de parte de la dirigencia de Azul Azul, ya es un hecho que el jugador del León de México no será jugador de la U.

Por lo mismo, ya se habla que la dirigencia cambiará de nombre para buscar en la misma zona, pero fue Johnny Herrera quien asegura que deben darle la confianza a uno que ya está en el equipo: Bianneider Tamayo.

Johnny Herrera pide respaldar a Tamayo en U de Chile. Foto: Diego Martin/Photosport

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Johnny Herrera: “A la U le llegan muy poco”

Johnny Herrera habló en TNT Sports sobre el futuro del mercado de fichajes en Universidad de Chile, una vez que ya dan por caída la incorporación de Valentín Gauthier.

“A la U le llegan muy poco. Yo creo que es innecesario. ¿Lo pidió el técnico? Aparte (Bianneider) Tamayo, en teoría, era el último central y hoy es el más sólido”, explicó.

En ese sentido, asegura que el foco está mal puesto en esa zona de la cancha, que, para su forma de ver a la U, ya está cubierta por otros jugadores que están en el plantel.

“A la U le llegan muy poco. De lo mejorcito en la época (Gustavo) Álvarez era la parte defensiva. Y (Matías) Zaldivia está de alta, entiendo”, detalló.