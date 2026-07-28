El Romántico Viajero intentaría traer un nuevo refuerzo, ante los problemas que ha tenido en el mercado de fichajes.

Por el momento, el mercado de fichajes de invierno va lento para la Universidad de Chile. Gonzalo Reyna es el único que ha puesto su firma para militar en el club laico este segundo semestre y se espera la llegada de algún que otro refuerzo para dar la pelea en la Liga de Primera 2026 y la Copa Chile.

Todo, considerando que, en el torneo nacional, Colo Colo ha sacado una ventaja significativa. Parece difícil que el Romántico Viajero pueda descontar los doce puntos que los separan del líder absoluto. Pero, se debe batallar hasta el final.

Es por eso que otros nombres empiezan a surgir. Si hace poco hacía noticia el interés en el volante de Estudiantes de La Plata, Bautista Kociubinski, ahora es otro jugador venido de allende Los Andes el que salta a la palestra por el interés azul.

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Se mueve el mercado y, como habitualmente, el interés parece estar puesto en la Liga Argentina. Universidad de Chile busca un refuerzo internacional y esta vez podría venir de Talleres de Córdoba.

Estamos hablando de Martín Río, volante de 25 años con pasos por equipos como Banfield y Querétaro de México. Según la página especializada en la T, Talleres mi Pasión, el equipo cordobés busca su salida y esto permitiría o la compra de un porcentaje mayoritario del pase del mediocampista o un préstamo.

Martín Río anotando con Talleres | Instgram

Según el mismo medio, San Lorenzo también estaría interesado en el volante, por lo que el camino no está totalmente asfaltado para la Universidad de Chile. Habrá que ver cómo terminan las negociaciones.

En resumen…

Gonzalo Reyna es el único refuerzo confirmado por la Universidad de Chile este invierno.

es el único refuerzo confirmado por la Universidad de Chile este invierno. El mediocampista Martín Río suena como opción de fichaje para la Universidad de Chile.

suena como opción de fichaje para la Universidad de Chile. El club San Lorenzo también busca contratar al volante argentino Martín Río de Talleres.