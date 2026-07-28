El técnico que se fue mal de los azules, cerró la puerta a quien fuera campeón con Coquimbo Unido para venir a la U.

Universidad de Chile tiene que hacer corres la lista en la ventana de invierno en el mercado de fichajes 2026, luego del fracaso con la incorporación de Valentín Gauthier.

Por lo mismo, queda abierta la intención de buscar otro nombre para la defensa, donde uno que agarró fuerza en las últimas horas fue el ex campeón con Coquimbo Unido, Bruno Cabrera.

Eso sí, puede que esto se quede sólo en interés, puesto que la U nuevamente fue con la vieja confiable de un préstamo con opción de compra, donde aseguran que Newell’s cerró la puerta por instrucción de Frank Darío Kuldelka.

Bruno Cabrera fue campeón con Coquimbo Unido. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Bruno Cabrera se cae como opción en la U

El el ex entrenador de Universidad de Chile quien lidera el equipo rosarino, quien tiene como parte importante de su nuevo plantel a Bruno Cabrera, por lo que no lo ven fuera de su equipo.

Así también lo detalló el periodista Uriel Lugt, quien en sus plataformas digitales explicó la situación que deja al defensa fuera del horizonte de los azules: “U de Chile mostró interés en Bruno Cabrera”.

“Tienen la intención de ofertar un préstamo con cargo y opción. Por el momento, Newell’s no quiere desprenderse del jugador”, explicó en su información en Twitter.

En ese sentido, queda claro que Kudelka no está dispuesto a dejar partir al defensa, menos al club donde fue sacado por la puerta de atrás y donde se fue disparando.

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