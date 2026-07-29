Los azules siguen tras los pasos de Bruno Cabrera, donde ya les han advertido que no aprueban préstamos.

Universidad de Chile ha tenido que ocupar la “creatividad” como ha dicho el gerente deportivo, Manuel Mayo, a la hora de busca refuerzos para el mercado de fichajes de invierno.

En ese sentido sólo suman hasta este momento a Gonzalo Reyna, además que tuvieron que desechar a Valentín Gauthier porque llegó lesionado, lo que fue un balde de agua fría.

Por lo mismo, tienen la mira fija en Argentina donde uno de los nombres es Bruno Cabrera, quien fue campeón con Coquimbo Unido y ahora está en Newell’s, donde ya avisaron que no aceptan préstamos.

Pero hay una situación que desde Azul Azul miran con atención, una vez que se supo que Frank Darío Kudelka, el ex técnico de la U, se mostró en rebeldía y amenazó con dejar el cuadro rosarino por el tema de refuerzos: ¿Le abre la puerta de salida a Cabrera?

Bruno Cabrera fue campeón con Coquimbo Unido en 2025. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Bruno Cabrera sólo se mueve por una venta

Newell’s comenzó a vivir una teleserie luego de que medios en Argentina aseguran que el técnico Kudelka mete presión por los refuerzos, incluso asumiendo la renuncia al club si no le llegan los nombres que pidió.

Si bien desde la dirigencia aseguran no manejar información y que trabajan en poder cumplir con el entrenador, las aguas no están tranquilas lo que la U quiere seguir de cerca.

Esto, porque el caos puede generar salidad como la de Bruno Cabrera, quien por ahora no se movería de Rosario, ante el plan de la U con un préstamo con opción de compra.

Desde Argentina aseguran que desde el cuadro leproso sólo conversarían por una venta, para tener recursos para refuerzos, pero que Kudelka tiene considerado al ex campeón con Coquimbo, que fue titular ante Talleres de Sampaoli el último fin de semana.