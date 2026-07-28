Tras frustrarse la llegada de Valentín Gauthier, el cuadro azul activó la búsqueda de un nuevo defensor y el nombre del argentino comenzó a sonar con fuerza.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y Universidad de Chile sigue buscando refuerzos para afrontar la segunda rueda. En ese contexto, en las últimas horas surgió el nombre del defensor Bruno Cabrera, actualmente en Newell’s Old Boys, como una de las alternativas que maneja el cuadro azul.

El periodista Renzo Luvecce reveló en sus redes sociales que existe interés de la U por el zaguero. “Me indican que, si se llegase a concretar una negociación, podría darse un préstamo con cargo por un año y una opción de compra”, aseguró.

La postura de Newell’s ante el interés de la U por Bruno Cabrera

El exdefensor de Coquimbo Unido tuvo un destacado 2025 en el fútbol chileno, donde fue campeón con los Piratas antes de partir a Newell’s. Desde su llegada al conjunto rosarino ha logrado ganarse un espacio, aunque en algunos encuentros comenzó desde el banco de suplentes.

Pese a ello, en Argentina aseguran que el club no tiene intención de dejarlo partir. El periodista Gonzalo Calvigioni afirmó en sus redes sociales: “UNIVERSIDAD DE CHILE quiere a BRUNO CABRERA. Dispuesto a un PRÉSTAMO con CARGO y OPCIÓN DE COMPRA. GAGO lo quiere”.

Sin embargo, el periodista puntualizó que, a pesar del interés de los azules, en Argentina tienen una postura clara. “Newell’s NO quiere DESPRENDERSE del zaguero”.

Bruno Cabrera está en el radar de Coquimbo Unido/Photosport

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U de Chile quiere un defensa

Los azules sigue trabajando en el mercado de fichajes y recientemente sufrió un duro traspié con la fallida llegada del uruguayo Valentín Gauthier, quien estaba a un paso de convertirse en refuerzo azul.

El zaguero tenía todo acordado para arribar al Centro Deportivo Azul tras su paso por el fútbol mexicano. Sin embargo, durante la revisión médica se le detectó un edema óseo que generó preocupación en la dirigencia y el cuerpo médico del club.

Según informó TNT Sports, la U analizó distintas alternativas para determinar si se trataba de una lesión transitoria o de un problema crónico. No obstante, las evaluaciones no entregaron garantías suficientes y la institución optó por desistir de la contratación.

Con la operación definitivamente descartada, Gauthier abandonó el país y la U volvió a enfocarse en la búsqueda de un nuevo defensor central, escenario en el que comenzó a tomar fuerza el nombre del argentino Bruno Cabrera.